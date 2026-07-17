Ojo, deportistas: molécula que durante años fue culpada del cansancio ahora es un suplemento para mejorar el rendimiento

Exolactate es un nuevo suplemento desarrollado por científicos españoles que convierte el lactato en un producto comestible para deportistas. El avance utiliza la molécula que durante años fue considerada la responsable de la fatiga muscular, pero que hoy se caracteriza por ser una fuente clave de energía para el organismo.

El lactato es producido de manera natural durante el ejercicio. Durante décadas fue visto como un “desecho” que aparecía cuando los músculos ya estaban cansados. Sin embargo, las investigaciones iniciadas hace 40 años por el fisiólogo estadounidense George Brooks transformaron esa idea.

Los estudios demostraron que el lactato no es un residuo, sino una fuente de energía que puede transformarse en glucosa en el hígado o ser utilizada directamente por las células como combustible. Además, permite que el cuerpo se vaya adaptando a medida que va entrenando.

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A pesar de eso, hasta hace un tiempo, nadie había logrado convertirlo en un suplemento que pudiera ingerirse en cantidades suficientes para generar un efecto durante la actividad física de deportistas de alto rendimiento.