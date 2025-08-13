Álvaro Uribe acusó al presidente Petro de “instigar” con su discurso el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde prisión domiciliaria y condenado por soborno a testigos, envió una extensa carta para despedir al fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en el marco de su sepelio que se realiza en Bogotá. En el texto, el exmandatario calificó a Uribe Turbay, quien era una de las grandes apuestas del Centro Democrático a la presidencia, como “un gran patriota” preparado para ejercer el máximo cargo del país, y aseguró que su muerte fue instigada por el “discurso presidencial”. Relacionado: “Mi alma se desgarra en mil pedazos”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Uribe afirmó que el crimen no puede quedar impune y pidió la colaboración de órganos de inteligencia de países como Estados Unidos, Reino Unido e Israel para esclarecer la autoría intelectual. En su misiva, comparó este caso con el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, asegurando que no debe cerrarse solo con la captura de autores materiales. “Sacrificaron el árbol fresco del jardín de la democracia”, dijo.

El exjefe de Estado hizo fuertes señalamientos y aseveró que asesinaron a Uribe, quien era un férreo crítico del Gobierno, “con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir. En su señalamiento rabioso el Presidente de la República quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo”.

Álvaro Uribe sostuvo que el discurso del presidente ha tenido eco en grupos armados ilegales. “La instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición”, escribió. El Gobierno Nacional había advertido desde el pasado martes que el presidente Gustavo Petro interpondría las denuncias pertinentes ante la Corte Suprema de Justicia en acusaciones que lo implicaran en el crimen del senador. Lea también: Ahora sospechan del ELN: Gobierno dispara hipótesis distintas sobre autores del magnicidio de Miguel Uribe “He decidido defenderme porque un presidente no debe admitir el delito. Delito que, además, está buscando más crímenes por odio. Presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia. No venganza. Por venganza nos hemos matado por generaciones”, había dicho Petro. Además, según el expresidente, Miguel habría impedido que el presidente Petro ejecutara lo que Uribe calificó como una amenaza de bloquear al próximo gobierno mediante la “anarquía de destrucción”, en referencia a las protestas y movilizaciones sociales ocurridas en 2019 y 2021 contra el Gobierno de Iván Duque.

Puede leer la carta completa de despedida de Álvaro Uribe a Miguel Uribe Turbay aquí: