Cartel de los Soles fue designado por la Casa Blanca como Organización Terrorista Extranjera. ¿Qué implica para el régimen de Maduro?

La decisión fue tomada por el Departamento de Estado y les da herramientas legales a sus agencias de seguridad para arremeter contra esa organización; incluso les ayuda a justificar operaciones dentro de Venezuela.

    La designación como Organización Terrorista Extranjera contra el Cartel de los Soles se da en pleno despliegue de la Fuerza Naval de EE.UU. en el mar Caribe. FOTO: CORTESÍA @Usnavy.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 36 minutos
bookmark

El gobierno de Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por su sigla en inglés), una herramienta legal que amplifica el margen de acción de las agencias de seguridad y las Fuerzas Militares en contra del régimen de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca considera el líder de ese grupo.

La decisión fue tomada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y tiene efecto a partir de este lunes 24 de noviembre.

Este tipo de designaciones se fundamentan jurídicamente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. y “desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo, son un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen el negocio del terrorismo”, de acuerdo con la definición de las misma que hace el Departamento de Estado.

Esta medida se enmarca dentro de un proceso de creciente hostilidad del gobierno de Donald Trump contra el régimen venezolano, que comenzó con el aumento de la recompensa de US$50 millones de dólares para quien facilite la captura de Maduro, a quien señala de comandar esa estructura de crimen organizado transnacional.

Y que continuó con el despliegue de la Fuerza Naval en aguas internacionales del mar Caribe, cerca de los límites marítimos de Venezuela, con la cual se han destruido más de 20 presuntas lanchas del narcotráfico, con más de 70 tripulantes muertos en los bombardeos.

¿Pero cuáles son las implicaciones para el régimen, tras la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera? El propio Departamento de Estado da pistas en su documento de designaciones:

- “Apoya nuestros esfuerzos para frenar la financiación del terrorismo y anima a otros países a hacer lo mismo”.

- “Estigmatiza y aísla a las organizaciones terroristas designadas a nivel internacional”.

- “Disuade las donaciones, contribuciones y transacciones económicas con las organizaciones designadas”.

- “Aumenta la concienciación pública y el conocimiento sobre las organizaciones terroristas. Comunica a otros gobiernos nuestra preocupación por las organizaciones designadas”.

En cuando a las finanzas, “cualquier institución financiera de los EE.UU. que tenga conocimiento de que tiene posesión o control sobre fondos en los que una FTO designada o su agente tiene un interés, debe conservar la posesión o el control sobre los fondos e informar sobre ellos a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro”.

Esto limita los movimientos de dinero de la organización, dado el control que tiene la Casa Blanca sobre la banca mundial.

Para el presidente Trump, el gobierno de Venezuela es prácticamente lo mismo que el Cartel de los Soles, razón por la cual esta medida puede contribuir a golpearlo financiera, política y judicialmente.

De igual manera, podría justificar un golpe militar en el territorio de Venezuela, bien sea en sus aguas o en tierra firme, como ha ocurrido en el pasado con otros grupos que también fueron designados, como el Estado Islámico, Hamas y Hezbolá.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, el Cartel de los Soles es una organización surgida a finales de los 90, durante la presidencia de Hugo Chávez Frías.

Sus directivos eran altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, que se asociaron con las Farc para exportar toneladas de cocaína, traficar armas y contrabandear por la frontera.

En la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras también están incluidas las disidencias de las Farc que lidera “Iván Mordisco”, la Segunda Marquetalia. En 2021 fueron excluidas las antiguas Farc y en 2014 las Autodefensas Unidas de Colombia, años después de someterse a sendos procesos de paz.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Así opera el cartel de los Soles que al parecer dirige Nicolás Maduro, la causa de la militarización extranjera del mar Caribe.

Utilidad para la vida