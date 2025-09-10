Denuncian daños y robos en emblemática casa declarada bien de interés cultural en el Centro de Medellín

La fachada está deslucida por el paso del tiempo, agrietada por la intemperie. Una mancha se cierne sobre el esplendor de antaño. Dan señales de su valor histórico las ventanas cafés de madera fina, coronadas por pulidas piedras, y ese techo de cúpula baja que encanta. La casa está ubicada en Ecuador con Bolivia, a un costado de la Catedral Basílica Metropolitana, en el Parque Bolívar de Medellín. Para los transeúntes puede ser parte inadvertida del paisaje, pero residentes del sector la ven como una joya arquitectónica que perece en manos de ladrones y habitantes de calle.
La reja que rodea parte del antejardín está siendo arrancada, barrote por barrote, y ya queda allí un hueco por el que cabe una persona, justo en la parte donde cubrieron el piso con piedras puntiagudas para evitar que lo siguieran usando como inodoro al aire libre. Botellas, papeles, telas, paquetes, cajas, residuos de todo tipo están desperdigados por doquier. “¿Cómo estará adentro?”, se pregunta una vecina de la zona. Es que no es una casa cualquiera, se trata de la Casa BBVA Parque Bolívar, otrora también conocida como Casa Banco Ganadero, declarada Bien de Interés Cultural de ámbito distrital, bajo la resolución Municipal 123 del año 1991.
“Ya empezaron a robarse la reja, y van a seguir porque ellos empiezan a robar y siguen, siguen, siguen hasta que se la roben entera. Esa casa estuvo bien tenida hasta que estuvo el banco ahí, se fueron y la casa parece abandonada”, dice Felipe Alberto Vázquez Castrillón, gestor social y comunitario de la comuna 10, La Candelaria. Lamenta el estado en el que se encuentra la casa y dice que esta tiene también su valor histórico en que perteneció a un Echavarría, pero pocos registros se encuentran sobre el lugar, algunos dan cuenta de que fue propiedad de Ramón Echavarría, de la emblemática familia dividida en los gordos y los flacos, dueños de casi todo en una época, dice un experto en patrimonio.