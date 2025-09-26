Alcaldía de Medellín busca casas que puedan servir para jardines de Buen Comienzo, ¿tiene una?

Para ampliar la cobertura de atención a las niñas y los niños de primera infancia de Medellín, Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, abrió una convocatoria dirigida a propietarios de viviendas, casas o locales disponibles para alquilar, con el propósito de que los pongan a disposición para que sean adaptados y habilitados como sedes del programa y así llegar a los territorios que requieren mayor demanda.

Los inmuebles deben cumplir con condiciones que garanticen una atención adecuada. Es necesario disponer de mínimo tres espacios independientes, cada uno con un área entre 20 y 30 metros cuadrados, destinados a salas de atención.

Además, de un área adicional de 40 metros cuadrados para la zona de servicio de alimentación.