Alcaldía de Medellín busca casas que puedan servir para jardines de Buen Comienzo, ¿tiene una?

Es necesario disponer de mínimo tres espacios independientes, cada uno con un área entre 20 y 30 metros cuadrados, destinados a salas de atención.

  • Uno de los hogares de Buen Comienzo en Medellín. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
hace 17 minutos
bookmark

Para ampliar la cobertura de atención a las niñas y los niños de primera infancia de Medellín, Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, abrió una convocatoria dirigida a propietarios de viviendas, casas o locales disponibles para alquilar, con el propósito de que los pongan a disposición para que sean adaptados y habilitados como sedes del programa y así llegar a los territorios que requieren mayor demanda.

Los inmuebles deben cumplir con condiciones que garanticen una atención adecuada. Es necesario disponer de mínimo tres espacios independientes, cada uno con un área entre 20 y 30 metros cuadrados, destinados a salas de atención.

Además, de un área adicional de 40 metros cuadrados para la zona de servicio de alimentación.

También, deben contar con espacios que permitan la instalación de unidades sanitarias para las niñas y los niños, así como para los adultos. Es importante que la infraestructura tenga ventilación e iluminación natural.

En esta oportunidad, se priorizaron zonas donde se ha identificado la necesidad de ampliar la cobertura o mejorar la infraestructura existente, como: Altos de Calasanz, Aures N.° 1, Santander, La Colina, área de expansión de Pajarito, El Salado, entre otras zonas de San Cristóbal, Robledo, Guayabal, Aranjuez, Manrique y San Javier.

Quienes deseen postularse y conocer los términos y condiciones de la convocatoria pueden ingresar a la página web www.medellin.gov.co o consultar las redes sociales de Buen Comienzo en Facebook e Instagram.

Buen Comienzo amplió sus cupos este 2025

El programa Buen Comienzo anunció que cuenta con cupos disponibles para recibir a más niños y niñas en los distintos jardines que tiene ubicados en diferentes sectores de Medellín.

Para inscribir a los niños se puede acudir de manera presencial a alguna de las sedes que tienen en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, La América, San Javier y Belén, así como en los corregimientos San Cristóbal, Altavista, y San Antonio de Prado.

La otra alternativa es establecer contacto de manera virtual a través del enlace www.medellin.edu.co/tucupo.

Utilidad para la vida