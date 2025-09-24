Desnutrición aguda infantil se redujo a la mitad en los últimos dos años en Medellín

La administración distrital de Medellín anunció esta semana un logro histórico en su lucha contra el hambre en la primera infancia, logrando una drástica reducción de la desnutrición aguda, la forma más severa que, según la directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, “puede cobrar la vida de un niño o una niña”.
De hecho, con corte al 15 de agosto de 2025, el Distrito reportó un porcentaje de desnutrición aguda del 0,5% entre los 86.367 menores de cinco años tamizados, constituyéndose en la tasa más baja registrada en la última década.