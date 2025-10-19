Celebridades de Hollywood respaldan multitudinarias protestas contra Donald Trump, el presidente responde con Inteligencia Artificial

El descontento contra el presidente es cada vez mayor, y las celebridades de Hollywood han tomado partido, hablando en favor de las protestas y alentando a los ciudadanos a oponerse al presidente su deriva autoritaria.

Las manifestaciones, que se desarrollaron de manera pacífica por todo el país, había iniciado el pasado mes de junio, después de que Trump, que llevaba apenas cinco meses de sus segundo mandato, ordenara el despliegue de tropas en Los Ángeles, una medida que llevó a sus críticos a acusarlo de actuar como un dictador. Esa vez una cinco millones de personas salieron a las calles.

Cerca de siete millones de personas salieron a las calles de diferentes ciudades de Estados Unidos, para la segunda ronda de manifestaciones “No Kings , contra el presidente Donald Trump.

“Necesitamos mucho más de esto en el futuro, porque eso es lo único que los políticos van a reconocer, ya sea enfrentando la ira de Trump o la ira del pueblo. Y tienen que tener más miedo de la ira del pueblo y darse cuenta de que esto no es bueno. Mejor me pongo las pilas y hago algo al respecto”, dijo el actor Robert De Niro en una entrevista con MSNBC.

“Todo esto es desgarrador. Ver cómo una especie de disfraz fascista y autoritario con el que la derecha ha estado jugando durante tanto tiempo se convierte en algo real es predecible, pero profundamente triste”, dijo el actor John Cusack, que participó de las protestas en la ciudad de Chicago, en una entrevista para News 4 San Antonio.

Entre las celebridades que asistieron a las protestas en diferentes ciudades de Estados Unidos también se cuentan Pedro Pascal, Paul Schrader, Glenn Close, Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Ben Stiller, Mark Ruffalo, entre otros.

Por su parte, Donald Trump respondió a través de su cuenta en Truth Socia, con vídeo creado con inteligencia artificial en el que se le ve pilotando un avión llamado Rey Trump y lanzando lo que parecen ser excrementos contra un grupo de manifestantes que protestaban contra su gobierno.

“Es una situación típica de acoso. Lo vemos, y no hay otra manera de enfrentar a un acosador; hay que enfrentarlo, luchar, acallarlo y acallarlo. Solo así funcionará”, dijo también De Niro.