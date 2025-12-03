Centro Democrático definió que Andrés Forero encabezará lista al Senado, ¿quiénes le siguen?

A pocos días que se cierre el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones de las curules en el Congreso, el Centro Democrático ya definió quién encabezará su lista cerrada. Se trata de Andrés Forero, quien desde el 2022, es Representante a la Cámara por Bogotá de este partido político. Las elecciones tendrán lugar el 8 de marzo del próximo año, y será una jornada clave para determinar como quedarán los balances entre los partidos políticos y diferentes corrientes ideológicas en el Congreso de la República.



Forero, Nieto y Zuleta: los tres primeros renglones

Andrés Forero es economista y fue elegido Representante a la Cámara de Bogotá con 83 mil votos, siendo la votación más alta por el Centro Democrático en esa instancia del Congreso. Además, previamente fue concejal de Bogotá en el período del 2016 al 2021. Le siguen en los renglones: Rafael Nieto, exviceministro del Interio y exprecandidato presidencial en 2018 por el Centro Democrático. Por su parte, Claudia Margarita Zuleta, fue candidata a la Gobernación del Cesar en el 2023 y es hija del cantante de vallenato “Poncho” Zuleta. En la lista sigue Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia. De quinto lugar se encontraría Julia Correa Nuttin, excandidata al Senado. Por otro lado, uno de los nombres más importantes es el del expresidente Álvaro Uribe, quien ocupará el puesto 25 en la lista, una estrategia que busca impulsar una votación lo suficientemente alta para que pueda recuperar la curul a la que renunció en 2020, luego de su detención por el caso judicial de falsos testigos, del que fue absuelto en segunda instancia.

Las decisiones del Centro Democrático

En miras de que cada vez el tiempo para la postulación de las candidaturas se reduce, todos los movimientos políticos están moviendo sus cuerdas y seleccionando sus aspirantes al Congreso de la República. El Centro Democrático, siendo uno de ellos. Entre esos movimientos, está la decisión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del partido político, quien confirmó este martes pasado que el proceso de selección interno para escoger sus candidatos a la Presidencia continuará sin el dirigente Miguel Uribe Londoño. En esa línea, el expresidente sostuvo que, en pro de la unidad, buscará un proceso que abarque “desde el doctor Abelardo (De la Espriella) hasta el doctor (Sergio) Fajardo. Reiteramos toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para la democracia colombiana que incluya un amplio espectro”, dijo.

