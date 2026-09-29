Daniel Quintero y otros cercanos a Petro a quienes De la Espriella pidió quitarles la visa: ¿serán los siguientes?

Dos nombres de una lista que parecía solo un gesto de campaña se convirtieron en una decisión de gobierno, y no del colombiano: Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, y también las de sus familiares.
En contexto: EE. UU. revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres
Ambos habían sido señalados en junio por Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial, en un mensaje dirigido al subsecretario Christopher Landau, conocido popularmente como “el quita-visas”: “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”.
La lista que en su momento pasó a EE. UU. De la Espriella era mucho más extensa. Son, en total, 30 personas, todos del círculo cercano del expresidente Gustavo Petro o, si no, afines a su gobierno. Aparece, por ejemplo, el exalcalde Daniel Quintero.
“Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y ‘Pinturita’. Me acaba de confirmar ese dato una alta fuente del gobierno de los Estados Unidos”, escribió en su momento el hoy presidente, añadiendo a esas personas a la lista inicial de líderes y políticos costeños.
La medida hasta ahora aplicada a Peralta y Torres, megacontratista que habría financiado la P gigante en Barranquilla durante la campaña Petro Presidente 2022, sería parte de la activación del Escudo de las Américas, pues también habrían retirado visas de personas de Bolivia y Ecuador.
La administración Trump señaló que las nuevas acciones están dirigidas contra personas a las que atribuye vínculos con corrupción, narcotráfico u otras actuaciones que, según Washington, afectan a gobiernos elegidos democráticamente en la región.