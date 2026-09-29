Daniel Quintero y otros cercanos a Petro a quienes De la Espriella pidió quitarles la visa: ¿serán los siguientes?

Dos nombres de una lista que parecía solo un gesto de campaña se convirtieron en una decisión de gobierno, y no del colombiano: Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, y también las de sus familiares. En contexto: EE. UU. revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres Ambos habían sido señalados en junio por Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial, en un mensaje dirigido al subsecretario Christopher Landau, conocido popularmente como “el quita-visas”: “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”. La lista que en su momento pasó a EE. UU. De la Espriella era mucho más extensa. Son, en total, 30 personas, todos del círculo cercano del expresidente Gustavo Petro o, si no, afines a su gobierno. Aparece, por ejemplo, el exalcalde Daniel Quintero. “Hay tres nuevos nombres que podrían intentar torcer la voluntad popular mediante la compra de votos: Felipe Harman, Alexandra Pineda y ‘Pinturita’. Me acaba de confirmar ese dato una alta fuente del gobierno de los Estados Unidos”, escribió en su momento el hoy presidente, añadiendo a esas personas a la lista inicial de líderes y políticos costeños. La medida hasta ahora aplicada a Peralta y Torres, megacontratista que habría financiado la P gigante en Barranquilla durante la campaña Petro Presidente 2022, sería parte de la activación del Escudo de las Américas, pues también habrían retirado visas de personas de Bolivia y Ecuador. La administración Trump señaló que las nuevas acciones están dirigidas contra personas a las que atribuye vínculos con corrupción, narcotráfico u otras actuaciones que, según Washington, afectan a gobiernos elegidos democráticamente en la región.

Y es que el entonces candidato pidió poner a estas personas bajo la lupa del Gobierno estadounidense, en medio de sus denuncias sobre una presunta estructura de compra de votos.

¿Quiénes estaban en la lista?

- Carlos Caicedo: exgobernador del Magdalena y hoy condenado a nueve años de prisión, aunque estaría fuera del país. - Patricia Caicedo: hermana de Carlos Caicedo y senadora del Pacto Histórico. - Felipe Hernández: representante a la Cámara por el Magdalena del Pacto Histórico, fue parte de la administración de Caicedo. - Rafael Martínez: exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena. Fue sucesor de Carlos Caicedo. - Antonio Correa: senador del Partido de la U. Ha respaldado a Iván Cepeda y ha sido cercano al Gobierno Petro. - Fernando Niño: representante a la Cámara por Bolívar del Partido Conservador. - Iván Vargas: dirigente social y político del Atlántico que ha respaldado a Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2018. - Andrea Vargas: representante a la Cámara electa por el Atlántico por el Pacto Histórico. - Eduardo Pulgar: exsenador del Partido de la U y dirigente político del Atlántico. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción. - Agmeth Escaf: actor, presentador y senador del Pacto Histórico.. - Juan Carlos Muñiz: expresidente de Findeter. Estuvo vinculado a sectores del Partido Liberal y en 2025 salió de la entidad; posteriormente fue denunciado ante la Procuraduría por presunta omisión en la declaración de conflictos de interés y supuesto tráfico de influencias en contratación pública. - Pedro Flórez: senador del Pacto Histórico. - Mario Fernández Alcocer: primo de Verónica Alcocer y político de Sucre. - Karime Cotes: representante a la Cámara por Sucre del Partido Liberal. - Rafael Macea: líder local. - Luis Ramiro Ricardo: representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). - Carlos Felipe Quintero: representante a la Cámara por el Cesar por el Partido Liberal. - Johana Osorio: senadora del Pacto Histórico. - Musa Besaile: exsenador cordobés. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción y su nombre también ha estado vinculado al denominado. - Luis Fernando Lobo: diputado de Córdoba. Le puede interesar: La lista ampliada de los 29 políticos denunciados por De la Espriella que harían parte de red de compra de votos para favorecer a Cepeda También incluyó al llamado clan de los hermanos Calle, además de Euclides Torres y Martha Peralta. La lista, además, fue creciendo durante los días previos a la segunda vuelta. En una segunda publicación, De la Espriella añadió otros tres nombres: Felipe Harman, exdirector de la ANT durante el gobierno Petro; Alexandra Pineda, representante del Pacto Histórico en el Cesar; y Alfredo Saade; y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien se refirió por su apodo de “Pinturita”.

Y De la Espriella siguió ampliando sus señalamientos a otros políticos de Antioquia. En una nueva relación mencionó a Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto; Carlos Andrés Trujillo, exsenador conservador del grupo de los que estuvieron más cercanos al gobierno Petro durante el cuatrenio pasado; y el cuestionado exsenador Julián Bedoya.

¿Qué pasó con los otros nombres?

La coincidencia entre la lista de campaña y la decisión estadounidense no deja de ser llamativa, pero hasta ahora Washington no ha dicho que tomó la decisión por solicitud de De la Espriella. Tras conocerse la decisión de Estados Unidos, De la Espriella no solo celebró la revocatoria de las visas de Peralta y Torres, sino que pidió ampliar las medidas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En su mensaje de agradecimiento a Washington, el mandatario sostuvo que la lucha “apenas empieza” y afirmó que la lista de la OFAC —la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos— puede ser “otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”.

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