Estética en Envigado en donde recientemente falleció una paciente en un procedimiento fue cerrada por falta de un permiso

Una mujer llegó a las instalaciones de la Clínica Nova, en Envigado, Antioquia, para un procedimiento estético y, antes de la misma, tuvo complicaciones que la llevaron a la muerte. Cuando las autoridades fueron a realizar las labores judiciales, se encontraron con que el establecimiento tenía problemas de documentación y procedieron con su cierre. La muerte de Mónica Maritza Saldarriaga Rozo, de 48 años, ocurrió al mediodía del pasado jueves dentro de la clínica ubicada en la carrera 48 (avenida Las Vegas) con la calle 32B sur, en este municipio del sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, la mujer pretendía hacerse una mastopexia (cirugía que consiste en levantarse los senos) y cuando se le estaba haciendo la inducción de anestesia, sufrió complicaciones cardiorrespiratorias que le ocasionaron la muerte en uno de los consultorios. Entérese: En Bello han cerrado 6 centros estéticos en las últimas tres semanas, ¿qué hay detrás? El reporte oficial del caso indicó que la mujer había comenzado a sentir una dolencia en su brazo izquierdo y posteriormente se desplomó. Durante más de dos horas le intentaron hacer maniobras de reanimación, pero estas no fueron suficientes. Debido a que la muerte se produjo en medio de esta clase de intervenciones, el médico legista no certificó el fallecimiento. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial al cuerpo de la víctima y lo trasladaron a Medicina Legal, en Medellín, para las labores forenses. Le puede interesar: Fisioterapeuta inyectaba un “líquido milagroso” y lesionó a tres pacientes en Medellín Cuando los agentes de la Policía de Envigado fueron a hacer la revisión de este centro estético, se encontraron con que no tenía una documentación que debía entregar el Cuerpo de Bomberos de Envigado, por lo que procedieron con su cierre temporal, hasta tanto no solventen esta irregularidad burocrática.

El permiso de bomberos se solicita para estos espacios con el fin de verificar que cuente con todas las condiciones de protección contra incendios y otra clase de emergencias que puedan comprometer la integridad de los pacientes. Incluso las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer si los quirófanos de esta clínica contaban con todas las certificaciones para realizar estas intervenciones. Hasta el momento, fuera del documento en cuestión, todos los demás se encontrarían en regla, según las autoridades. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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