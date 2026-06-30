Fisioterapeuta inyectaba un “líquido milagroso” y lesionó a tres pacientes en Medellín

Una juez de control de garantías envió a prisión, por petición de la Fiscalía General de la Nación, a Tathiana María Muñoz Muñoz, una fisioterapeuta investigada por presuntamente causar graves lesiones a tres pacientes tras practicarles procedimientos estéticos en Medellín. De acuerdo con la investigación, entre julio y agosto de 2024 dos mujeres y un hombre acudieron a un establecimiento ubicado en el barrio Belén, donde la procesada les habría aplicado en distintas partes del cuerpo una sustancia que era ofrecida como un quemador de grasa. Sin embargo, el producto no contaba con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Lea más: Condenan a 19 años de cárcel a un extranjero por explotación sexual de una menor en Medellín Según la Fiscalía, los tres pacientes sufrieron complicaciones de salud que obligaron a su atención médica y les dejaron secuelas permanentes, entre ellas deformidades y alteraciones funcionales. “Tathiana Muñoz informó a las personas intervenidas que se trataba de procedimientos seguros, sencillos, sin contraindicaciones ni complicaciones, indicando que los resultados serían rápidos. Estos procedimientos consistieron en inyecciones subcutáneas mediante jeringas y cánulas”, dijo durante la audiencia la fiscal encargada del caso.

La captura de Muñoz Muñoz fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y la Secretaría de Salud de Medellín, durante un operativo de registro y allanamiento en un local del barrio La América. En ese lugar, de acuerdo con las autoridades, se estarían practicando procedimientos invasivos sin contar con las autorizaciones sanitarias y administrativas requeridas. Un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud. No obstante, la procesada no aceptó los cargos.

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