César Torres, entre excusas y esperanza: el objetivo de igualar a Rueda y la lucha por el tercer lugar en Mundial Sub-20

Tras la derrota en semifinales de la Copa Mundial Sub-20 que se celebra en Chile, donde la Selección Colombia se privó de jugar por primera vez una final en un certamen de la categoría, el mensaje del técnico tricolor, César Torres, fue de agradecimiento, autocrítica y esperanza.

El grupo, que mostró entrega y coraje, ahora centra sus fuerzas en cerrar el torneo con dignidad y luchar por el tercer puesto ante Francia, este sábado a partir de las 2:00 de la tarde.

“Gracias a todos los que están en el cuerpo técnico. Gracias por todo a la Federación, por el apoyo, por todo. Ofrecer excusas, no pudimos, lo intentamos, lo buscamos con valentía, pero nos sigue faltando. Tenemos que incluirnos todos, buscar cada día qué nos falta. Estamos cerca, estamos cerca”, fueron las palabras del entrenador Torres, con tono reflexivo pero optimista.

El estratega también destacó la ambición que mantiene el grupo pese al golpe emocional de no alcanzar la final:

“Queremos hacer historia, todavía no la hemos hecho. Ahora buscaremos igualar lo que hizo el profe Reinaldo Rueda. Hay que terminar bien, enfocarnos en el último partido y ganarlo. El sábado saldremos a competir para ganarlo; todos hemos buscado competir y trataremos de llevar ese tercer lugar al país”.