“¿No quieres trabajar?”: revelan chats de pederasta con menor de 15 años en Medellín tras condena en EE. UU. por explotación sexual de menores

Michael Jaime Inofuentes, de 45 años, enfrenta una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado el 15 de enero de 2026. Las sentencias por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas.

    Estas son las conversación que había tenido Michael Jaime Inofuentes con una menor de 15 años en Medellín, Colombia. FOTOS: Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Un tribunal del distrito de Virginia, en Estados Unidos, declaró culpable a Michael Jaime Inofuentes, de 45 años, por los cargos de trata sexual de una menor y conducta sexual ilícita en un lugar extranjero. Según las pruebas presentadas en el juicio, este 12 de septiembre, Inofuentes había realizado varios viajes a Medellín (Colombia), ciudad que utilizaba como segundo lugar de residencia.

Sin embargo, en un vuelo de regreso Virginia, el 1 de noviembre de 2024, agentes del Aeropuerto Internacional de Miami le practicaron una inspección secundaria debido a pagos irregulares que lo vinculaban con una persona sospechosa de participar en trata sexual infantil en Colombia.

En contexto: Cayó otro pederasta: justicia estadounidense declara culpable a otro turista por tráfico sexual infantil en Medellín

Los registros de Western Union obtenidos durante la investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) revelaron que Inofuentes realizó cinco transferencias bancarias al presunto traficante. Las transferencias se enviaron en cinco fechas diferentes en octubre de 2023 por montos de entre 13 y 47 dólares.

Los agentes también hallaron en su celular una conversación con una menor de 15 años, en la que se evidenciaba un acuerdo para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero. La víctima le había informado al extranjero que ella era menor de edad; no obstante, continuaron con el acuerdo para reunirse en un hotel de la capital antioqueña.

Conversación entre Michael Jaime Inofuentes y la menor de 15 años en Medellín

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia publicó un expediente con sobre los hallazgos durante los meses de investigación en el caso de Michael Jaime Inofuentes.

En uno de los apartados aparecen las capturas de WhatsApp en donde se lee una conversación entre el extranjero y un contacto guardado como “Lau 2024” (la víctima). Este diálogo inició el 26 de febrero y se extendió hasta el 14 de abril de 2024.

- En un fragmento se lee cuando Lau 2024 le dice: “Como soy menor de edad, no puedo comprar un boleto”.

- Inofuentes le responde: “¿Es peligroso?”

En marzo de 2024 hablaron de un pago:

- Inofuentes: “100.000-200.000” y luego preguntó “¿No sirve mi plata?

- Lau 2024: “Yo no quiero ir sola a un lugar bonito”.

- Lau 2024: “Chao”.

- Inofuentes: “¿O prefieres a otro hombre? “Entiendo”. “Entonces aquí en San Diego hay hotel”.

Al día siguiente, el 27 de marzo de 2024:

- Inofuentes: “¿No quieres trabajar?”

- Lau 2024: “Sí, pero es solo un rato”.

- Inofuentes: “Por eso, me entiendes”.

- Lau 2024: “Dígame cuánto me va a dar. Hábleme claro”.

- Inofuentes: “Por sexo y corrida”.

- Inofuentes: “Pídelo” y “80.000 es muy poquito”.

- Lau 2024: “Obvio que es demasiado poquito” .

La menor de 15 años quedó embarazada

La víctima le informó al extranjero unos meses después que había quedado embarazada y sospechaba que era hijo suyo. Aunque Inofuentes negó a las autoridades haber mantenido relaciones sexuales con la menor, posteriormente terminó admitiéndolo y reconoció haber tenido hijos en Colombia con una mujer que era menor de edad cuando la embarazó. Ahora enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua, que será definida el 15 de enero de 2026 por un juez federal en Virginia.

Siga leyendo: Prisión a madre y hermana de niña de 5 años a la que habrían explotado en Medellín para vender contenido sexual a un francés

