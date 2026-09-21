¿Se acabó la paciencia con “Chicho” Arango? Crecen las críticas tras la derrota de Nacional

El primero llegó el 7 de marzo, cuando sufrió una conmoción cerebral y tuvo que ausentarse de varios entrenamientos mientras cumplía el protocolo médico correspondiente. Poco después, el 20 de marzo, volvió al departamento médico por un trauma en el hombro.

Arango llegó al conjunto verdolaga con el cartel de goleador y con la expectativa de convertirse en uno de los referentes del ataque. Sus antecedentes hacían pensar que Nacional había encontrado a un delantero capaz de marcar diferencias en el área, pero su paso por el club ha estado condicionado por diferentes circunstancias, entre ellas varios problemas físicos que le han impedido tener continuidad.

La derrota 2-0 de Atlético Nacional frente a Llaneros volvió a poner a Cristian ‘Chicho’ Arango en el centro de las críticas de la hinchada. El delantero, llamado a ser una de las principales cartas ofensivas del equipo, sigue sin encontrar la regularidad ni la contundencia que se esperaba de él y, en redes sociales, cada vez son más los cuestionamientos hacia su rendimiento.

Cuando parecía recuperar ritmo competitivo, el atacante sufrió el 25 de abril una lesión muscular en los isquiotibiales derechos. La molestia lo obligó nuevamente a detener su proceso y afrontar una recuperación antes de volver a estar disponible.

La historia se repitió el 20 de julio, cuando Nacional informó sobre una fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho. El cuerpo técnico tuvo que manejar con precaución su regreso para evitar que el inconveniente evolucionara hacia una lesión de mayor gravedad.

Así, en poco más de cuatro meses, Arango acumuló cuatro inconvenientes físicos que dificultaron su continuidad. Para un delantero que necesita minutos, confianza y ritmo de competencia, las constantes interrupciones representan un obstáculo importante.

Los goles que todavía no aparecen

El otro problema está directamente relacionado con su producción ofensiva. Nacional necesita que sus delanteros respondan cuando el equipo domina los partidos, especialmente ante rivales que se repliegan y reducen los espacios.

Frente a Llaneros, el conjunto antioqueño tuvo la pelota durante buena parte del compromiso, pero no logró convertir sus aproximaciones en goles. Jorman Campuzano reconoció después del encuentro que la falta de contundencia terminó siendo determinante.

“Nos faltó meterla en el segundo tiempo. Creo que si hubiéramos conseguido un gol tempranero, hubiéramos hablado de otro partido”.

En ese contexto, la responsabilidad vuelve a recaer sobre los hombres de ataque. Arango es precisamente uno de los futbolistas de los que más espera la afición y, mientras su aporte goleador no aparezca con mayor frecuencia, las críticas seguirán aumentando.

Las críticas por su vida nocturna

A esto se suma otro elemento que ha generado molestia entre algunos hinchas: imágenes y comentarios difundidos en redes sociales en los que se ha relacionado al jugador con espacios de vida nocturna en Medellín.

Ese aspecto ha alimentado la conversación alrededor del delantero. Algunos aficionados cuestionan que Arango aparezca disfrutando de la noche mientras su rendimiento deportivo no responde a las expectativas que existen sobre él.

Sin embargo, no existe una relación comprobada entre esas apariciones y sus problemas físicos o su rendimiento futbolístico, por lo que se trata principalmente de una percepción expresada por aficionados en redes sociales. Las críticas hacen parte del ambiente que rodea actualmente al jugador, pero no permiten establecer que su vida personal sea la causa de su situación deportiva.

Lo concreto es que Arango necesita encontrar continuidad y responder dentro de la cancha. Las lesiones han interrumpido su proceso, pero ahora el desafío pasa por conseguir una seguidilla de partidos que le permita recuperar ritmo y, sobre todo, reencontrarse con el gol.