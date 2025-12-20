Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024

Una forma bastante particular de celebrar diciembre en Colombia es participando de una chiva rumbera: un vehículo lleno de luces y música que recorre las calles mientras las personas bailan y, de vez en cuando, toman algo de licor. No obstante, producto de esta actividad en 4 de los últimos 6 diciembres en el Valle de Aburrá hasta 2024, hubo 47 heridos y 3 fallecidos, lo que llevó a las autoridades a implementar nuevas acciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Si bien este año no se ha reportado un caso similar, a modo de prevención se establecieron nuevos acuerdos entre la administración municipal y Asochivas Medellín, una organización creada hace cinco años y conformada por siete empresas encargadas de liderar el gremio de estos vehículos en la capital antioqueña. Lea más: Polémica por video de “creadoras de contenido” que se grabaron semidesnudas mientras transitaban en una chiva rumbera en Medellín Una de las principales y nuevas regulaciones que se estipuló es dónde sí y donde no pueden estacionar las chivas rumberas destinadas a los paseos navideños, pues era una de las mayores problemáticas que no sólo afectaba la movilidad en la ciudad, sino también diferentes zonas residenciales. El barrio Conquistadores, por ejemplo, es uno de los sectores que históricamente se ha visto perjudicado por el ruido excesivo que se origina en la temporada de alumbrados en Parques del Río, y también por la cantidad de chivas que cuadran justo al lado de las unidades de vivienda. Pero eso no va más.

Ahora, el sitio autorizado para el parqueo de las chivas, el cargue y el descargue de los pasajeros, es en toda la avenida Ferrocarril en un costado de Plaza Mayor. En caso que no haya espacio disponible, la otra vía habilitada es la avenida Carabobo. Los acuerdos también indican que este tipo de vehículos no pueden estacionar en el barrio Conquistadores ni en sectores aledaños. Tampoco en los soterrados de Parques del Río en ninguno de los dos sentidos. “Es un alivio que después de tantas quejas y solicitudes que hemos hecho, por fin nos escucharon. El ruido era impresionante al igual que el desorden por parte de algunos venteros ambulantes. Casi todas las noches de diciembre eran iguales. Está bien que la gente disfrute y la pase bien, pero pueden hacerlo sin afectar la tranquilidad de los demás”, dijo una de las vecinas de Conquistadores. Entérese: Emergencia en La Estrella: grave incendio consumió 6 casas y 4 mascotas murieron Otra regulación que debe acatar el gremio de las chivas rumberas es el del ruido. Conforme a la Ley 2450 de 2025, los niveles de ruido permitidos son 65 decibeles en el día (de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.) y 55 decibeles en la noche (de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.). Lo que ocurría antes es que, al no definirse un límite establecido, el volumen de estas fuentes móviles llegaba incluso hasta los 78 decibeles. Ahora, los conductores de estos vehículos que no sigan la norma serán sancionados. “Cabe aclarar que no todos los que trabajan en el gremio de las chivas rumberas hacen parte de Asochivas Medellín. Nuestros vehículos se distinguen con unos stickers aprobados por la Alcaldía que indican que cumplimos con todos los requisitos para prestar el servicio. En diciembre, ante la alta demanda de personas para hacer los recorridos y ver los alumbrados, llegan chivas de muchas partes de Colombia: de Cartagena, de Bogotá, y llegan desorientados, a parquearse en cualquier lugar, a hacer desorden, entonces la responsabilidad recae en el gremio completo, no se individualiza”, señaló David González, líder de Asochivas Medellín.

Antes, era muy frecuente que quienes hacían estos viajes en chivas rumberas pudieran ir colgados de los costados del vehículo, dejando casi todo su cuerpo afuera y exponiéndose a un alto riesgo de accidentalidad. Es algo que, con los nuevos acuerdos, se abolió, pues se determinó que cada chiva tuviera protección lateral completa. Otra de las noticias respecto a las chivas rumberas para este año, fue la autorización, después de 15 años, para que estos vehículos ingresaran a Envigado a hacer el recorrido por los alumbrados del parque principal. Las autoridades viales de este municipio también determinaron puntos específicos para el parqueo, cargue y descargue de pasajeros: en la carrera 43A, entre calles 36 Sur y 33B Sur, sentido sur-norte, carril derecho; la calle 37 Sur, carril izquierdo, entre el parqueadero del Tecnológico de Artes Débora Arango y la incorporación al carril norte; y en la carrera 43A, en las áreas de parqueo contiguas al cementerio de Envigado.

Este es el recorrido habitual de los vehículos de Asochivas Medellín para ver los alumbrados en diciembre.

Horarios de recorridos en chivas rumberas