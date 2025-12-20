Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024

Una forma bastante particular de celebrar diciembre en Colombia es participando de una chiva rumbera: un vehículo lleno de luces y música que recorre las calles mientras las personas bailan y, de vez en cuando, toman algo de licor. No obstante, producto de esta actividad en 4 de los últimos 6 diciembres en el Valle de Aburrá hasta 2024, hubo 47 heridos y 3 fallecidos, lo que llevó a las autoridades a implementar nuevas acciones para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Si bien este año no se ha reportado un caso similar, a modo de prevención se establecieron nuevos acuerdos entre la administración municipal y Asochivas Medellín, una organización creada hace cinco años y conformada por siete empresas encargadas de liderar el gremio de estos vehículos en la capital antioqueña.
Una de las principales y nuevas regulaciones que se estipuló es dónde sí y donde no pueden estacionar las chivas rumberas destinadas a los paseos navideños, pues era una de las mayores problemáticas que no sólo afectaba la movilidad en la ciudad, sino también diferentes zonas residenciales.
El barrio Conquistadores, por ejemplo, es uno de los sectores que históricamente se ha visto perjudicado por el ruido excesivo que se origina en la temporada de alumbrados en Parques del Río, y también por la cantidad de chivas que cuadran justo al lado de las unidades de vivienda. Pero eso no va más.