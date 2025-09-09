Confusión mortal: el choque de versiones por disparos de la Armada a lancha de la Alcaldía de Mosquera, Nariño

Los habitantes de Mosquera, un pueblo ribereño de Nariño, todavía están aturdidos. En la madrugada de este 8 de septiembre hombres de la Armada dispararon de forma directa a una embarcación en la que se movilizaban la alcaldesa y seis personas más: un funcionario murió y otro resultó herido.

Las investigaciones apenas inician y las versiones que rodean el hecho chocan entre sí.

Desde la administración municipal relataron que –sobre las 4:00 de la mañana de este lunes– la alcaldesa Karen Lizeth Pineda y seis personas más abordaron una embarcación para navegar por el río Sipí y tomar dirección hacia el municipio de Tumaco. Afirmaron que tenían compromisos previos.

“Fuimos sorprendidos por una reacción desproporcionada por parte de unidades militares, quienes abrieron fuego contra la embarcación sin que mediara advertencia previa, desencadenando el fatal desenlace”, apuntó la alcaldesa Pineda.

En medio de los disparos, cayó muerto Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa: un escolta también resultó herido. La delegación municipal tuvo que ser trasladada vía aérea hasta Cali.

“Los habitantes del Pacífico no somos delincuentes. Somos ciudadanos trabajadores, dignos y comprometidos con el desarrollo de nuestros territorios”, añadió la alcaldesa.

La fuerza oficial, por su parte, sostiene que la lancha venía de frente –y a alta velocidad– hacia una embarcación de la Armada. No traía luces y venía en sentido de colisión.