¿Se siente cansado o desconcentrado? El sueño y la productividad, los más afectados por uso de redes sociales

El costo del consumo de redes sociales constante recae directamente sobre hábitos fundamentales para el desarrollo de adolescentes y jóvenes. FOTO: Getty El debate sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones sigue sumando evidencias que preocupan a expertos en salud y educación. Una reciente investigación del Pew Research Center, basada en una encuesta a adolescentes de Estados Unidos entre los 13 y 17 años, expone una dualidad alarmante: mientras las redes sociales fomentan ciertos aspectos sociales de los jóvenes, están mermando dramáticamente su descanso físico y su rendimiento diario. Siga leyendo: Adicción a redes sociales: cómo saber si su hijo tiene problemas y qué hacer al respecto Las cifras revelan que el costo del consumo digital constante recae directamente sobre hábitos fundamentales para su desarrollo. El dato más revelador del estudio indica que casi la mitad de los encuestados, 45 %, percibe que el uso de estas plataformas perjudica su cantidad de sueño, mientras que apenas 4 % considera que le ayuda a descansar. Esta falta de desconexión nocturna tiene un efecto dominó directo sobre el rendimiento cognitivo y académico, al evidenciar que 40 % de los jóvenes afirma que las redes sociales afectan negativamente su productividad general y 22 % señala que impactan de manera nociva sus calificaciones. Le puede interesar: Salud mental en universitarios en Colombia: 4 de cada 10 estudiantes tienen síntomas de ansiedad y depresión En temas de salud mental, la brecha también se inclina hacia lo negativo, con 19 % de los encuestados reportando perjuicios frente a 10 % que encuentra un impacto positivo. No obstante, el estudio también arroja luz sobre el rol fundamental que las redes sociales juegan en la construcción del tejido social juvenil. La balanza se invierte cuando se trata de las relaciones interpersonales y la autoimagen: 30 % de los adolescentes asegura que el uso de redes sociales beneficia sus amistades, frente a un escaso 7 % que lo ve perjudicial. De igual forma, 19 % siente que su confianza personal se ve fortalecida por su vida digital, superando a 15 % que manifiesta un deterioro en este aspecto. Estos resultados demuestran que, más allá de la satanización de las plataformas, el verdadero reto radica en establecer límites de consumo que protejan el capital humano del futuro sin aislarlo de su entorno social primario. Lea más: Nueva medida de YouTube contra la adicción: ya puede poner límite de tiempo a sus hijos