Dólar cierra con tendencia a la baja este lunes, ¿en cuánto se negocia?

El dólar retrocedía el lunes, en vísperas de una semana decisiva con las decisiones de los bancos centrales, encabezadas por la Reserva Federal, mientras que el euro apenas reaccionó a la rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch.
En Colombia, la negociación del dólar cerró la jornada a la baja en $3.898,04 lo que representó una baja de $8,2 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.906,24. Además, la divisa al finalizar la jornada tuvo un precio mínimo de $3.881 y un máximo de $3.914,50 con 1.400 transacciones por un monto de US$982 millones.
Según Reuters, en Asia, el volumen era moderado y los mercados japoneses estaban cerrados por festivo, por lo que las divisas se mantenían en un rango variable a lo largo de la sesión.
La decisión despoja a la segunda mayor economía de la eurozona de su calificación AA-, en un momento en que se enfrenta a una crisis política y a una deuda creciente.
Con todo, gran parte de la atención de los inversores esta semana se centrará en la serie de decisiones sobre tipos de interés en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Noruega, que podrían marcar el tono de los mercados, con la Reserva Federal como protagonista.
Reuters dijo que las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed el miércoles han lastrado al dólar en los últimos tiempos, y el lunes bajaba 0,08% frente a una cesta de divisas, hasta 97,58.