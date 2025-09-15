Dólar cierra con tendencia a la baja este lunes, ¿en cuánto se negocia?

El dólar retrocedía el lunes, en vísperas de una semana decisiva con las decisiones de los bancos centrales, encabezadas por la Reserva Federal, mientras que el euro apenas reaccionó a la rebaja de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch. En Colombia, la negociación del dólar cerró la jornada a la baja en $3.898,04 lo que representó una baja de $8,2 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.906,24. Además, la divisa al finalizar la jornada tuvo un precio mínimo de $3.881 y un máximo de $3.914,50 con 1.400 transacciones por un monto de US$982 millones. Según Reuters, en Asia, el volumen era moderado y los mercados japoneses estaban cerrados por festivo, por lo que las divisas se mantenían en un rango variable a lo largo de la sesión. Entérese: Trump asegura que ya hay acuerdo para que TikTok en EE. UU. pase a control estadounidense: “Hablaré con Xi Jinping el viernes” La decisión despoja a la segunda mayor economía de la eurozona de su calificación AA-, en un momento en que se enfrenta a una crisis política y a una deuda creciente. Con todo, gran parte de la atención de los inversores esta semana se centrará en la serie de decisiones sobre tipos de interés en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Noruega, que podrían marcar el tono de los mercados, con la Reserva Federal como protagonista. Reuters dijo que las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Fed el miércoles han lastrado al dólar en los últimos tiempos, y el lunes bajaba 0,08% frente a una cesta de divisas, hasta 97,58.

Precios del petróleo

Reuters dijo que los precios del petróleo mostraban pocos cambios el lunes mientras los inversores evaluaban el impacto de los ataques de drones ucranianos a refinerías rusas, y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba dispuesto a imponer sanciones a Rusia si los países de la Otan dejan de comprar petróleo ruso. Los futuros del crudo Brent subían US$7 centavos, o 0,1%, a US$67,06 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate CLc1 se situaba en US$62,80 la unidad, con un alza de US$11 centavos, 0,18%.

El petróleo ha cotizado en un rango de entre US$65 y US$70, apuntalado por los riesgos de interrupción por los ataques ucranianos a las instalaciones energéticas rusas y los renovados llamados de Trump a endurecer las sanciones secundarias a los compradores de crudo ruso, dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen. Lea también: Exportaciones de banano repuntaron en el primer semestre de 2025 Ucrania lanzó un gran ataque con al menos 361 drones dirigidos a Rusia durante la noche, provocando un breve incendio en la vasta refinería de petróleo Kirishi en el noroeste de Rusia, dijeron funcionarios rusos el domingo. Según Reuters, ambos contratos de crudo ganaron más de 1% la semana pasada, a medida que Ucrania intensificaba los ataques contra la infraestructura petrolera rusa, incluida la mayor terminal exportadora de petróleo, Primorsk. Primorsk tiene capacidad para cargar cerca de un millón de barriles diarios de crudo, mientras que la refinería de Kirishi procesa unos 355.000 barriles diarios de crudo ruso, equivalentes a 6,4% del total del país.

Presión sobre Rusia