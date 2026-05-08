Cierres y restricciones viales en Antioquia para el fin de semana del Día de la Madre: lo que debe saber antes de salir

Por el aumento esperado en la movilidad durante el fin de semana del Día de la Madre, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia entregó el estado actualizado de las vías departamentales y anunció cierres, restricciones y medidas especiales en varios corredores. El departamento mantiene 27 frentes activos con maquinaria y personal técnico desplegados para atender emergencias, puntos críticos y labores de mantenimiento, agravados por las lluvias de las últimas semanas. También le puede interesar: Día de la Madre 2026 en Colombia: cuándo es y cuatro planes para celebrar en Medellín

Cierres y restricciones

El corredor entre Concordia y Betulia está cerrado completamente a la altura del kilómetro 10+100 por una falla geológica activa. Los conductores de vehículos livianos pueden tomar estas rutas alternas: Salgar – Concordia Concordia – El Socorro – Betulia La Usa – Caicedo – Urrao Urrao – Altamira – Cangrejo Cabe recordar que, desde septiembre de 2025, por resolución departamental, los vehículos de carga superiores a 17 toneladas no pueden circular por el puente de Puente Iglesias, en Fredonia. La restricción aplica únicamente para camiones de más de dos ejes; sí pueden pasar automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y camiones de dos ejes. Para el transporte pesado, la vía alterna habilitada es: Medellín – Bolombolo – Santa Fe de Antioquia – La Pintada. Por otro lado, también el Túnel de Oriente y Las Palmas tendrán tránsito especial durante el domingo 10 de mayo, afectando la salida y el retorno desde el Oriente antioqueño. El Túnel de Oriente operará en sentido único —de Rionegro hacia Medellín— entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., para facilitar el regreso de viajeros al Valle de Aburrá. Ese mismo día habrá ciclovía en la avenida Las Palmas entre las 5:30 a. m. y las 12:00 m., por lo que solo estará habilitado un carril en sentido ascenso (hacia el Oriente).

Otros corredores con trabajos activos

Hay frentes de obra y atención de emergencias en vías de varias subregiones: en el Suroeste, en tramos como Remolino – Andes – Jardín y Betulia – Urrao; en el Oriente, en el corredor Cocorná – Granada; en el Nordeste, entre Yolombó y Vegachí; y en Urabá, en el tramo San Pedro de Urabá – El Tambito; en el Occidente, en las vías entre Peque – Los Llanos, Caicedo – Urrao y entre Dabeiba - Camparrusia; en el Bajo Cauca entre Chilona – Pato – Vegas de Segovia; y en el Magdalena Medio en el tramo de Yondo y La Y