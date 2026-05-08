Cierres y restricciones viales en Antioquia para el fin de semana del Día de la Madre: lo que debe saber antes de salir

Por el aumento esperado en la movilidad durante el fin de semana del Día de la Madre, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia entregó el estado actualizado de las vías departamentales y anunció cierres, restricciones y medidas especiales en varios corredores.
El departamento mantiene 27 frentes activos con maquinaria y personal técnico desplegados para atender emergencias, puntos críticos y labores de mantenimiento, agravados por las lluvias de las últimas semanas.
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