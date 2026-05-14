MOE pide vigilancia en zonas controladas por el Clan del Golfo para frenar coacción en elecciones

A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), en entrevista radial, alertó sobre cómo la expansión y fragmentación de los grupos armados ilegales amenaza la libertad de voto en ciertas partes del territorio nacional.
Para Barrios, uno de los lugares de atención debe estar en las regiones donde operan estructuras como el Clan del Golfo.
Al respecto, en una entrevista para Caracol Radio, fue enfática en la necesidad de vigilancia: “Para poder mantener estas zonas, tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”.