Gobernación entregó obras por casi $740 millones en Hispania, Antioquia



La visita inició con la entrega de las obras de la Casa de la Cultura Luis Carlos Ruiz Otálvaro, un espacio que fue completamente renovado y que ahora vuelve a estar al servicio de la comunidad tras años de espera, espntando así las sombras de “elefante blanco” que se cernían sobre el espacio.



La intervención incluyó la demolición de estructuras antiguas y la construcción de nuevas condiciones para el funcionamiento del lugar, con mejoras en mampostería, instalaciones eléctricas e hidráulicas, además de la instalación de cubiertas, pisos, puertas y ventanas, obras que tuvieron un valor cercano a los $394 millones. Con esta renovación, más de 350 personas vinculadas a procesos culturales podrán utilizar el espacio en mejores condiciones.

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La visita continuó en la Institución Educativa Aura María Valencia, donde se realizaron mejoras en infraestructura para beneficiar a 530 estudiantes. Las obras incluyeron pintura, reparación de humedades y renovación de cubiertas tanto en primaria como en secundaria, con una inversión total de $347 millones.



"Una apuesta grande que tenemos es por la educación y la cultura, no solo entendidas con mejores condiciones de infraestructura, sino como un motor de movilidad social (...) Aquí vinimos a cerrar heridas y por ello, terminamos las obras de la Casa de la Cultura", destacó el gobernador Andrés Rendón.



Más adelante, las autoridades también recorrieron avances en proyectos viales rurales, donde se ejecutan 1,5 kilómetros de placa huella en diferentes tramos del municipio. Estas obras, que hacen parte de una inversión conjunta entre la Gobernación, el municipio y la Federación Nacional de Cafeteros, buscan mejorar la movilidad de más de 900 habitantes de la zona rural.