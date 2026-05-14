Ella es Catalina Sánchez, la antioqueña que fue reconocida por impulsar la transformación empresarial en Latinoamérica

Antioquia celebra con orgullo el nuevo logro de Catalina Sánchez Tobón, CEO de Opción Hoy y presidenta de Antioquia de INALDE Business School, quien obtuvo un reconocimiento de LatinoSystem por visibilizar el liderazgo, el éxito y el impacto de la comunidad latina en el mundo.

El medio de comunicación, con sede en Nueva York, destacó la trayectoria de Sánchez Tobón como una de las voces emergentes enfocadas en el pensamiento estratégico, el liderazgo y la ejecución medible en la forma de hacer empresa en Latinoamérica.

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Y es que esta empresaria no solo ha construido una trayectoria en los negocios, sino también en el periodismo con más de 15 años de experiencia, y trabajando en uno de los canales regionales más influyentes de Colombia, una labor que fortaleció su capacidad para comprender las narrativas, la percepción pública y la conexión con las audiencias.

Esto le ha permitido no solo profundizar en la comunicación, sino también en la industria empresarial y el pensamiento estratégico, con un enfoque visionario. Catalina Sánchez también ha trabajado en organizaciones de alto impacto social y económico, como Hospital San Vicente Fundación, la Alcaldía de Medellín y startups de rápido crecimiento.