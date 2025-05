“A mí no me conoces bravo”: cirujano señalado de amenazar a familia por un reclamo

Un video tiene bajo la lupa y sospecha al médico cirujano Carlos Eduardo Valdivieso Gelves. El contenido multimedia —que ha sido difundido por redes sociales— muestra al profesional de la salud tratando en fuertes términos a una familia que estaba en su consultorio haciéndole, al parecer, un reclamo por una operación que le habían hecho a una mujer, presente en ese momento y que se encontraba con su esposo y su hijo de año y medio. Allí se ve a Valdivieso sentado en el escritorio de su oficina mientras era grabado por uno de los miembros de esa familia. El video dura un minuto y 26 segundos y se escucha la discusión que tuvieron y los términos en los que el cirujano les contestó. Le puede interesar: Suscriben contrato para buque–hospital que tiene investigada a esposa del minSalud. “¡En mi consultorio no acepto tratos de ese tipo! No me gusta tu tono. No me gusta tu tono, ¿listo?”, expresó el médico con alto tono de voz a la familia por considerar que lo estaban insultando en la petición que le estaban haciendo por una cirugía que le practicó a la mujer.

“Otro día que estén más calmos, los atiendo”, les dijo mientras se escuchaba el llanto del bebé. Fue en ese momento cuando el galeno desenfundó un objeto que tenía guardado en su escritorio, mientras le decía al hombre que hablaba: “Y a mí no me conoces tu bravo, amigo”. En el video no se aprecia qué era, pues se alcanza a ver algo largo y aplanado, como una regla, pero la familia afirma que era un puñal.

Posteriormente, le pidió a otra persona que llamara a la policía. Entre tanto, las personas le reclamaron su tono diciéndole: “¿Por qué me va a amenazar y a hablar así?”. A esto, el cirujano les dijo: “¡Porque no me gusta tu tono!”. —Lo único que le estoy diciendo es que no estamos conformes (con la cirugía), ¿por qué le da rabia?—, dijo el hombre que acompañaba a su esposa con su hijo. —No lo hemos tratado de mala manera, yo ni siquiera he dicho nada—, alegó la mujer. —¡Por eso, ella no ha dicho nada y ella es la paciente!—, expresó Valdivieso. Lo último que se muestra en el video es al cirujano diciendo “¡tú no me amenazas a mí!” y que luego se pone de pie con el objeto que había sacado en su mano y gritando: “¡Vamos a ver qué pasa! ¡Amenázame!”. Este momento fue difundido en redes sociales por la cuenta de X (antiguo Twitter) “Médicos Unidos de Colombia”, que es un colectivo de salud que hace militancia por distintas causas por las condiciones laborales de los profesionales del sector y de apoyo a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro.

Esta misma cuenta difundió un chat en la que estaba la versión de la familia afectada. En este se lee que el hecho del video ocurrió el pasado 29 de abril de este año en la Torre Médica que está ubicada junto a la Clínica del Prado de Medellín. “Acudimos a su consultorio para pedirle que solucionara una cirugía mal realizada a mi esposa hace seis meses, la cual realizó en el mismo consultorio, que para ahorrarse costos en la salsa de cirugía. Le mostramos una imagen de referencia y le solicitamos con respeto una corrección”, se lee en la supuesta versión de estas personas.

Posteriomente, calificaron que la respuesta de Valdivieso fue “violenta” y que “incluso, afirmó tener una pistola dentro del consultorio”, aunque en el video no se le oye al médico decir tal cosa o algo parecido. El final de ese mensaje expresa que interpusieron una denuncia penal en contra del cirujano por estos hechos en la Fiscalía. “No solo se negó a responder por la cirugía, sino que intentó intimidarnos con violencia. No podemos permitir que una persona así siga ejerciendo sin consecuencias. Este tipo es un peligro para la sociedad”, agregaron.

Por medio de su cuenta de X, el cirujano Carlos Valdivieso respondió que fue víctima de “amenaza y tentativa de agresión por parte de una persona en mi consultorio particular” y que tuvo que “usar legítima defensa para evitar la agresión inminente”. “Quieren afectar mi nombre por mis posiciones ideológicas. Todos hechos ya denunciados por mí en las autoridades”, puntualizó en su trino.

Así mismo, publicó una carta de dos páginas dirigida a Médicos Unidos de Colombia y firmada por él, en la que señaló que “hay dos denuncias por los delitos de amenazas y de injuria contra las personas que generaron ese material” en la que él es el afectado.