Israelí murió al accidentarse en un parapente en el corregimiento San Félix, Bello

Un israelí murió al mediodía de este jueves cuando realizaba un sobrevuelo en un parapente por las montañas del corregimiento San Félix, de Bello, en un incidente en el que una persona resultó gravemente herida.

El accidente ocurrió sobre las 12:00 del día en el kilómetro 5+800 de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, luego de que el parapente en el que viajaban estas dos personas se precipitara, golpeando contra uno de los barrancos del sector.

El extranjero, quien viajaba como pasajero de este parapente, falleció en el sitio, mientras que quien lo manejaba, un hombre oriundo de Apía, Caldas, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín. Su estado de salud es crítico.

Para la atención de esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Bello se trasladó a la zona con una ambulancia y dos máquinas con el fin de realizar las labores de recuperación del cadáver del israelí y trasladar al sobreviviente.

Según testigos, antes de que se presentara la emergencia se estaban registrando fuertes vientos en la zona, lo cual habría podido influir en esta caída y la posterior muerte de este extranjero.

Los agentes del CTI de la Fiscalía se encuentran en el lugar realizando la inspección judicial al cuerpo sin vida del extranjero, al tiempo que recolectan evidencias para establecer qué pudo ocasionar el siniestro de este parapente.

Espere ampliación