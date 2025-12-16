Medellín en modo final: fiesta asegurada y máxima seguridad para el clásico en Copa BetPlay

Al hacer un recorrido por céntricos lugares de Medellín, entre ellos la carrera 70, Junín, Laureles y El Poblado, así como por otros municipios del Valle de Aburrá, aún se ven pegadas, en algunos establecimientos públicos, bombas verdes y blancas en alusión a Atlético Nacional, y rojas y azules en referencia a Independiente Medellín, los equipos que disputan la final de la Copa BetPlay 2025.
Ese escenario de fiesta quedó instalado desde el pasado sábado con motivo del primer round entre ambos clubes, que definirán este miércoles, a partir de las 7:30 de la noche, el título en el Atanasio, donde el DIM oficiará de local. El duelo de ida terminó 0-0.
Este martes, por los alrededores del estadio Atanasio Girardot, mientras se escuchaba música decembrina, se veían personas ofreciendo entradas para el encuentro y otros buscando “hacer su diciembre”, intentando vender camisetas y suvenires de los equipos grandes de Antioquia.
Ese ambiente festivo se apreciará este miércoles con más fuerza, de cara al desenlace de una serie que se espera tenga un mejor espectáculo en la cancha, luego de lo presenciado en el juego inicial, bastante cortado, producto de faltas y tiempo perdido.