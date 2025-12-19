Congreso condecora a Dislicores por sostenibilidad, inclusión y desarrollo empresarial

El Congreso de la República otorgó a la compañía paisa Dislicores la Condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. Se trata de uno de los reconocimientos más importantes que entrega el Legislativo colombiano.

Ese reconocimiento exalta la trayectoria de la compañía, de 49 años en el mercado, y su aporte al desarrollo del país, en un momento en el que la sostenibilidad, la inclusión y la generación de oportunidades se consolidan como desafíos centrales para Colombia.

El galardón reconoce a Dislicores como un agente de transformación social y motor de progreso, destacando su capacidad para combinar crecimiento empresarial con impacto positivo en las comunidades y el entorno.

Luis Fernando Valencia, embajador de vinos de Dislicores, sostuvo que el reconocimiento es fruto del aporte social y de generación de empleo que hace la compañía.

El reconocimiento destaca, entre otros aspectos, el programa “Arrecifes de Vida”, que está a cargo de Luz María González (líder de la empresas), enfocada en la recuperación de corales en San Andrés, considerada un proyecto ecológico de alto impacto y un legado ambiental de la compañía.

Según explicó Luis Fernando Valencia, el galardón también resalta el compromiso de Dislicores con la creación de más de 1.400 empleos y con el bienestar de sus trabajadores, a través de su fondo de empleados y la meta de facilitar el acceso a vivienda propia.

Asimismo, se valoró el aporte de la empresa a la promoción de la cultura del vino en Colombia y su crecimiento sostenido en el mercado, resultado de un trabajo construido a lo largo de varios años.