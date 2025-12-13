Clásico Paisa quedó en tablas y el título se definirá en la vuelta, el próximo miércoles en el Atanasio Girardot

Ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, previsto para el miércoles, 17 de diciembre a las 7:30 de la noche.

El arquero Washintong Aguerre y Marino Hinestroza en el segundo tiempo fueron los más destacados de cada lado. Aunque el uruguayo fue el directo responsable del 0-0 final, en el que ha sido su mejor partido con el Poderoso.

Tras una espectacular salida en el Atanasio Girardot, con fuegos pirotécnicos, Atlético Nacional y DIM empataron sin goles en el duelo de ida por la final de la Copa Betplay.

Minuto 90+5: Tarjeta amarilla para Luis Sandoval.

Minuto 90+2: Sale del campo Esneyder Mena para darle ingreso a Léyser Chaverra en el DIM.

Minuto 90: Se jugarán seis minutos más en el Atanasio Girardot.

Minuto 88: Juan Bauza llega en el Verde y sale Mateus Uribe.

Minuto 86: Cambios en el DIM, ingresan Francisco Chaverra y Luis Sandoval y dejan el campo Juan David Arizala y Francisco Fydriszewski.

Minuto 85: Dairon Moreno frente a Aguerre pierde el gol, el arquero uruguayo respondió en dos oportunidades y salvó tras remata de Asprilla y Cándido.

Minuto 79: Cambios en Nacional: Ingresan Juan Manuel Zapata por Campuzano que se lesionó en la falta que le cometió a Mena y Dairon Asprilla por Alfredo Morelos.

Minuto 77: Tarjeta amarilla para Jorman Campuzano por falta sobre Esneyder Mena, quien ganaba la banda en el medio campo.

Minuto 74: Cobro de tiro libre del DIM de Jarlan y tanto Baldomero y Ortiz se perdieron la mejor opción en el segundo tiempo, ambos se fueron en blanco, pero estuvieron cerca.

Se alistan para ingresar Juan Bauzá y Dairon Asprilla en Atlético Nacional.

Minuto 72: Tarjeta amarilla para Camilo Cándido por falta sobre Baldomero Perlaza en el medio campo.

Minuto 66: Cambios en el DIM, se van Brayan León y Léider Berrío para el ingreso de Serna y Barrera.

Se preparan dos cambios para el Poderoso: Jarlan Barrera y Alexis Serna.

Minuto 61: Cobro de tiro libre de Edwin Cardona y el arquero Aguerre salva de nuevo al Poderoso, despejando el balón.

Minuto 56: Tarjeta amarilla para el delantero rojo, Francisco Fydriszewski por falta sobre Jorman Campuzano, tratando de ganar la pelota en el medio campo.

Minuto 55: Cambio en Atlético Nacional va al campo Marlos Moreno y deja la cancha Andrés Sarmiento, que regresaba tras una lesión que lo dejó varias semanas por fuera del campo.

Los dos equipos salieron más activos en busca del arco rival. Ahora el

Minuto 46: Washintong Aguerre salva al DIM, tras llegada de Andrés Sarmiento, puso la mano y envió el remate al tiro de esquina.

Cambio en el segundo tiempo en Nacional, va al campo Edwin Cardona por Rengifo.

Minuto 45+5: Termina el primer tiempo en el Atanasio Girardot.

Minuto 45: Se jugarán cuatro minutos más en el primer tiempo.

Minuto 42: Choque de José Ortiz sobre Juan Rengifo y ambos caen en el campo, llaman la atención médica porque ambos resultaron con cortes en el rostro.

Minuto 39: Tarjeta amarilla para Juan David Arizala del DIM.

Minuto 37: Se salvó DIM, Andrés Román solo, tras una gran acción colectiva, remató mal sobre el arco de Aguerre, que ya estaba sin opción de llegar a la pelota.

Minuto 35: Hasta ahora, solo aproximaciones en ambos arcos, pero ninguna llegada con la contundencia para abrir el marcador.

Minuto 27: William Tesillo que ya tiene amarilla, está jugando al límite, ya golpeó sin balón (codazos) a los dos delanteros del DIM pero el central Jairo Mayorga del Tolima el ha perdonado la segunda amarilla al defensor verdolaga.

Minuto 23: Llegada de DIM, Brayan León se aviva en la salida de Nacional, roba el balón y habilita a Juan Arizala quien sacó el remate y David Ospina alcanzó a meter la mano para salvar su arco.

Minuto 18: Tarjeta amarilla para Léider Berrío del DIM por falta sobre Juan Manuel Rengifo, en el medio campo.

En los primeros 15 minutos los jugadores se han dedicado más a cortar juego y cometer faltas que ha generar acciones de peligro. Ya tienen amarilla, William Tesillo por Nacional y Daniel Londoño del DIM.

Minuto 13: Opción de Brayan León pero no es contundende para lograr la apertura del marcador en el Atanasio Girardot.

Arrancó el partido en el Atanasio Girardot, por el duelo de ida de la final de la Copa Betplay.