Clásico Paisa quedó en tablas y el título se definirá en la vuelta, el próximo miércoles en el Atanasio Girardot

Tras una espectacular salida en el Atanasio Girardot, con fuegos pirotécnicos, Atlético Nacional y DIM empataron sin goles en el duelo de ida por la final de la Copa Betplay.
El arquero Washintong Aguerre y Marino Hinestroza en el segundo tiempo fueron los más destacados de cada lado. Aunque el uruguayo fue el directo responsable del 0-0 final, en el que ha sido su mejor partido con el Poderoso.
Ahora, todo se definirá en el partido de vuelta, previsto para el miércoles, 17 de diciembre a las 7:30 de la noche.
Las nóminas
Nacional va con David Ospina; Camilo Cándido, William Tesillo, César Haydar, Andrés Román; Jorman Campuzano, Mateus Uribe, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.
DIM anunció a Washintong Aguerre; Esneyder Mena, José Ortiz, Kevin Mantilla, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léyder Berrío, Juan Arizala; Brayan León y Francisco Fydriszewski