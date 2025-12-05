x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

De la Espriella dijo que no estará en la consulta de marzo y a Uribe le molestó

El abogado aseguró que por el número de firmas que recogió “tiene un mandato” y esquivó la propuesta de Juan Carlos Pinzón de medirse en marzo. ¿Por qué?

  • A la izquierda, Abelardo De La Espriella; en el centro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez; a la derecha, Juan Carlos Pinzón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA Y GETTY
    A la izquierda, Abelardo De La Espriella; en el centro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez; a la derecha, Juan Carlos Pinzón. FOTO MANUEL SALDARRIAGA Y GETTY
El Colombiano
El Colombiano
05 de diciembre de 2025
bookmark

La cifra sorprendió incluso dentro de su propio equipo: 4,6 millones de firmas entregadas a la Registraduría. Muy por encima de las 635.000 exigidas por la ley y suficientes para que Abelardo De la Espriella presentara la entrega como un “mandato popular”. En las afueras de la sede de la entidad, simpatizantes celebraron el momento convertido en espectáculo político.

En declaraciones dadas a medios tras su inscripción, el abogado dijo, respondiéndole a un periodista sobre si se inscribía a la consulta de marzo: “¿Tú te irías a una consulta con un mandato popular de casi 5 millones de firmas o defenderías ese mandato? Vamos a esperar”. Pero luego, en entrevistas radiales, señaló explícitamente: “No voy a la consulta de marzo, pero estoy abierto a la unidad”.

Según fuentes, esto habría generado molestia en el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, que tiene la expectativa de convocar a diversos sectores a una consulta interpartidista amplia en marzo y luego definir un candidato único para la primera vuelta en mayo. Este mismo viernes, el precandidato Juan Carlos Pinzón anunció que participaría en esa consulta.

El máximo líder del Centro Democrático en varias ocasiones se ha manifestado sobre la candidatura de De la Espriella y ha dicho que siente un profundo respeto por el ahora precandidato independiente, quien ha sido su apoderado en varios procesos judiciales. Por ahora, en su partido siguen tres precandidatas en competencia: María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.

La estrategia de ‘El tigre’

¿Cómo es que De la Espriella logró recoger 4,5 millones de firmas? Hay varias razones. Pero una de ellas, a manera de contexto, tiene que ver con que el abogado empezó a construir su propio universo de seguidores mucho antes de que se conociera su intención de competir por el relevo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Desde el año pasado, el movimiento Defensores de la Patria venía consolidando una red de seguidores que, en un comienzo, no tenía un propósito electoral explícito. Eran grupos de WhatsApp, casi todos con el mismo nombre, con cerca de 250 personas cada uno, a los que se enviaba contenido producido por el propio abogado. Productos de moda y consumo, pero sobre todo las opiniones y piezas diseñadas para atacar al presidente Gustavo Petro.

Cuando De la Espriella decidió lanzarse, la operación ya estaba montada. El mecanismo fue simple y consistía en enviar los kits de firmas a líderes territoriales, quienes los distribuían entre sus propios grupos.

Fuentes del movimiento explican que uno de los mensajes más eficaces fue presentarlo como “el verdadero uribista”. Una etiqueta intencional, diseñada para capitalizar el voto duro de derecha y llenar un vacío emocional en sectores desencantados con la situación del país. Su rivalidad mediática con Vicky Dávila reforzó ese posicionamiento y lo convirtió, al menos en redes, en un referente de la derecha.

Ese impulso fue decisivo para llenar el Movistar Arena con 17.000 personas, uno de los primeros golpes de opinión de la campaña.

Consciente de que necesita más que el voto radical para competir en primera vuelta, De la Espriella empezó a suavizar el discurso. Pasó de la confrontación total a los mensajes de conciliación. En entrevistas elogió a Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón, figuras que representan segmentos amplios del electorado que él aún no conquista.

El viraje no es casual. Las firmas mostraron fuerza, pero no equivalen a votos. El antecedente más claro es el de Germán Vargas Lleras, que en 2018 entregó cinco millones de firmas y terminó con apenas un millón de votos en las urnas. La cifra, entonces, es un mensaje político, un golpe de opinión, no una garantía electoral.

Para Camilo González, profesor y consultor político de la Universidad Javeriana, “estos cuatro millones de firmas revelan una gran paradoja: los partidos seguirán siendo fuertes como maquinarias electorales a nivel legislativo, pero en lo presidencial la gente busca candidaturas sólidas, es decir, muy personalistas”.

Agregó, que ante el momento político tan polarizado, con continuidad frente a 2022, “los outsiders terminan siendo respaldados por partidos de derecha tradicional” y que esto lo que demuestra es un desgaste “en la oferta electoral del Centro Democrático y de los partidos tradicionales de la derecha colombiana”, dijo.

Por lo que, al final, lo que termina trayendo esta polarización es que las posiciones de “centro izquierda y centro derecha se muden hacia polos totalmente antagónicos”, remató. Ahora que el abogado quiere ir hasta primera vuelta sin un respaldo de un partido político (por ahora) debe ampliar el horizonte. ¿Le alcanzará?

Lea también: Manual para entender el ‘despelote’ en la derecha

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida