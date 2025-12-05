“Tenemos un máximo respeto”: Roberto Martínez, entrenador de Portugal, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial

La participación de Portugal en el próximo Mundial ha puesto el foco en su grupo, el K, donde la Selección Colombia figura como el rival más fuerte de la fase inicial para el equipo de un Cristiano Ronaldo experimentado que quemará el último cartucho mundialista. Le puede interesar: Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026: enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo Tras el sorteo, el director técnico del equipo luso, el español Roberto Martínez, dedicó tiempo a analizar a su oponente sudamericano, expresando gran respeto por la trayectoria de la ‘Tricolor’ y la calidad individual de sus jugadores.

El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, habló sobre Colombia y su futuro partido en el Mundial. FOTO: AFP

La magia y el respeto histórico ante Colombia

Martínez, en una conversación con RCN, no solo reconoció el potencial colectivo del equipo de Néstor Lorenzo, sino que también destacó la capacidad de la selección para competir contra equipos europeos. El estratega portugués recordó la tradición futbolística de Colombia y su adaptación al estilo de juego europeo durante los últimos años, una cualidad que la convierte en un “hueso duro de roer”, para su equipo plagado de estrellas internacionales. “Siempre se analiza en la selección colombiana es el elemento mágico que nace en condiciones importantes. Crecí con Pacho Maturana, la Selección del 94 y siempre ha habido grandes selecciones. Tenemos un máximo respeto, últimamente vimos un amistoso ante España y muestra lo bien que se adapta Colombia a los equipos europeos. Máximo respeto y a partir de un partido digno para un gran Mundial”, dijo Martínez. La selección de Portugal, que llega impulsada por el título de la Liga de Naciones 2025 y por contar con figuras como su capitán, Cristiano Ronaldo (quien sigue en carrera por el gol 1.000) y Bernardo Silva, entre otros, es la cabeza de serie del grupo que también completan Uzbekistán y el ganador del Repechaje Intercontinental 1. En su análisis, el D.T. español trajo a colación sus experiencias pasadas con jugadores colombianos en la Premier League, destacando al delantero Hugo Rodallega como un ejemplo del espíritu del futbolista de nuestro país. “Siempre he tenido la gran suerte de trabajar con jugadores colombianos en mi carrera, siempre hay un nombre que viene a mi mente que es Hugo Rodallega. Es un poquito el espíritu del futbolista colombiano. Jugadores competitivos, ganadores, espíritu de equipo y el talento individual que se hace especial en momentos especiales”, afirmó.

Elogios a Luis Díaz y al espíritu del grupo