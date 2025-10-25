CNE rechaza declaraciones de Benedetti y defiende su independencia en medio de la polémica por la consulta del Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un fuerte pronunciamiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que el funcionario calificara al organismo como un “ente de intrigas, de politiqueros y chantajistas” por supuestamente perseguir al Pacto Histórico, movimiento político que celebrará su consulta interna este domingo 26 de octubre de 2025.
En su cuenta de X (antes Twitter), Benedetti arremetió contra los magistrados del CNE al afirmar que “durante los últimos tres años no han hecho sino perseguir de forma mezquina al Pacto Histórico, la coalición mayoritaria, y no han llevado sus temas a sala”.
Según el ministro, el país necesita “una junta autónoma electoral” que no actúe con sesgos políticos.
Ante estas declaraciones, el CNE rechazó enfáticamente la descalificación al “ejercicio autónomo y legítimo” de la corporación y advirtió que sus decisiones se adoptan conforme a la Constitución, la ley y los reglamentos electorales.