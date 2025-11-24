Colombia sumó 28 medallas en el arranque de los Juegos Bolivarianos en Perú

La delegación colombiana ganó 28 medallas en el primer día de competencias en los Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú, en las sedes de Ayacucho, Ica, Callao y Lima.
Colombia sumó nueve oros, 16 platas y tres bronces en levantamiento de pesas, natación, mountain bike, lucha y tiro deportivo. Este lunes siguen las emociones de las justas en las que el país espera ser campeón general, siendo Venezuela el país con el cual tendrá esa lucha medalla a medalla.
Los primeros en celebrar con oro fueron los ciclomontañistas Iván Felipe López y Ana María Roa; mientras que su compañera de delegación, Diana Pinilla, logró la plata en la prueba de cross-country.