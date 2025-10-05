x

Así formará Colombia ante Nigeria en el Mundial Sub-20 en Chile

La Selección Colombia, que lidera el Grupo F del Mundial, buscará este domingo su clasificación a los octavos del final del certamen que se celebra en Chile.

    Simón García, defensor de Atlético Nacional, es prenda de garantía en la zona defensiva de Colombia. FOTO-X-SELECCIÓN COLOMBIA
Redacción El Colombiano
hace 20 minutos
bookmark

La Selección Colombia Sub-20 afronta este domingo uno de los partidos más determinantes de su camino en el Mundial de Chile. Con el arco invicto y cuatro puntos en el Grupo F, el equipo dirigido por César Torres busca ante Nigeria una victoria que lo consolide como líder y le permita avanzar con autoridad a los octavos de final. El duelo está programado para las 6:00 p.m. (hora colombiana) en Talca.

Colombia formará con Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, José Cavadía, Kéner González, Joel Camchimbo, Néiser Villarreal y Óscar Perea.

El estratega repetirá buena parte del bloque que ha mostrado solidez defensiva en las dos primeras jornadas. Adelante se la juega con Villarreal y Perea.

El arquero García, una de las figuras del torneo por su seguridad, reconoció que mantener el arco en cero ha sido una prioridad: “Mantener el arco en cero es muy importante; esa es la primera tarea y luego sí buscar el gol para ganar”.

El rival será Nigeria (3 puntos) que llega revitalizada tras su triunfo 3-2 sobre Arabia Saudita, luego de caer en el debut 1-0 ante Noruega. Su técnico, Aliyu Zubairu, destacó la calidad del conjunto cafetero: “Colombia es un equipo muy dinámico, con mucho talento y fuerza. Sabemos que será un partido de alto nivel”.

Por su parte, César Torres valoró el progreso del grupo y se mostró confiado en lograr el primer objetivo: “Seguimos mejorando. Ahora vamos por los tres puntos ante Nigeria. Es un grupo difícil, muy físico, pero aspiramos a ser primeros para permanecer en Talca”.

La Selección Colombia llega con paso firme, equilibrio y un once que ha sabido responder en los momentos clave. El reto ahora será confirmar su crecimiento y sellar el boleto a la siguiente fase con la misma convicción que la trajo hasta aquí: orden, intensidad y cero goles en contra.

