Así formará Colombia ante Nigeria en el Mundial Sub-20 en Chile

La Selección Colombia Sub-20 afronta este domingo uno de los partidos más determinantes de su camino en el Mundial de Chile. Con el arco invicto y cuatro puntos en el Grupo F, el equipo dirigido por César Torres busca ante Nigeria una victoria que lo consolide como líder y le permita avanzar con autoridad a los octavos de final. El duelo está programado para las 6:00 p.m. (hora colombiana) en Talca.

Colombia formará con Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, José Cavadía, Kéner González, Joel Camchimbo, Néiser Villarreal y Óscar Perea.

El estratega repetirá buena parte del bloque que ha mostrado solidez defensiva en las dos primeras jornadas. Adelante se la juega con Villarreal y Perea.

El arquero García, una de las figuras del torneo por su seguridad, reconoció que mantener el arco en cero ha sido una prioridad: “Mantener el arco en cero es muy importante; esa es la primera tarea y luego sí buscar el gol para ganar”.