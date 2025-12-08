¿Por qué Colombia pierde protagonismo en el ciclismo mundial?

Al ver la supremacía de Tadej Pogacar en la máxima competencia del ciclismo mundial, da la sensación de que nadie, por ahora –y quizá por mucho tiempo, a menos que el desgaste lo alcance primero–, pueda batirlo en una carrera de varios días, el tipo de pruebas en las que los ciclistas colombianos fueron protagonistas en los últimos años.

Si bien Tadej está tres escalones por delante de los demás y ya es considerado por muchos, entre ellos Nairo Quintana, como el mejor de la historia, también llama la atención la falta de figuración en muchas otras competencias del ciclismo colombiano, acostumbrado a brillar no solo por su guapeza en la alta montaña, sino también por la velocidad en los finales, como lo mostró en su momento Fernando Gaviria, quien continuará en Europa, pero ahora en un equipo de la segunda división del ciclismo mundial, el Caja Rural.

La presente temporada dejó pocas victorias y menos regularidad de la esperada, un escenario que abre un interrogante sobre lo que pueda ocurrir en 2026. En medio de esa incertidumbre, sí se pudo notar a un Egan Bernal combativo.

En el Giro de Italia volvió a proyectar una versión más sólida tras el accidente de 2022 en el que casi pierde la vida. El campeón de la Corsa Rosa en 2021 finalizó séptimo esta vez, un resultado que, más allá del puesto, confirmó que su reconstrucción deportiva sigue en marcha; también se destacaron, entre otros, Juan Sebastián Molano (UAE), Harold Tejada (Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain), pero las caídas mermaron su buen rendimiento.

En torno a Egan, campeón del Tour de Francia-2019, persiste el rumor de un cambio de equipo. Por ahora todo es expectativa. El propio corredor ha manifestado gratitud hacia Ineos, escuadra con la que debutó en 2018 en la élite y que lo acompañó de cerca en su recuperación.

Quien sí cerró su ciclo fue uno de los grandes referentes del país: Esteban Chaves. A los 35 años anunció su retiro tras 16 temporadas en el profesionalismo. Tercero en el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2016, y ganador ese mismo año del histórico Giro de Lombardía, el ‘Chavito’ se despidió vistiendo los colores del EF Education, el mismo equipo con el que Rigoberto Urán dijo adiós en 2024.

La presencia de colombianos en la máxima categoría también se reduce. Esta temporada fueron 14 corredores; en 2026 serán once: Santiago Buitrago (Bahrain), Bernal y Brandon Rivera (Ineos), Juan Guillermo Martínez (Team Visma–Lease a Bike o Team Picnic–PostNL – ver nota 1), Molano (UAE), Daniel Felipe Martínez (Bora), Harold Tejada y Sergio Higuita (Astana Qazaqstan Team – ver nota 2), y Éiner Rubio, Diego Pescador y Nairo Quintana (Movistar). En este último equipo se probó el joven Kevin Castillo, quien compitió en varias carreras europeas antes de regresar al país para unirse al Orgullo Paisa.

En cuanto a resultados, los únicos triunfos World Tour del año llegaron gracias a Molano en la Classic Brugge–De Panne y a Bernal en la Vuelta a España. Buitrago, por su parte, ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana, prueba UCI ProSeries.

En total, Colombia sumó 9 victorias entre carreras World Tour y ProSeries, un registro superior al de 2024 (4), pero por debajo del de 2023 (15), 2022 (22), 2021 (16) y 2020 (13), en un claro declive respecto a su mejor época reciente.