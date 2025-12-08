x

¿Por qué Colombia pierde protagonismo en el ciclismo mundial?

La ciencia vs. la “guapeza”, lo que debe cambiar el ciclismo colombiano para volver a brillar en la élite del pedalismo en Europa.

  • Nairo Quintana renovó su contrato con Movistar hasta 2026; es el corredor colombiano más veterano en el World Tour. Sergio Higuita, tras superar lesiones y enfermedades, viene recuperando nivel, y Juan Sebastián Molano se mantiene sólido en el mejor equipo del momento, el UAE. FOTOS getty
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 1 hora
Al ver la supremacía de Tadej Pogacar en la máxima competencia del ciclismo mundial, da la sensación de que nadie, por ahora –y quizá por mucho tiempo, a menos que el desgaste lo alcance primero–, pueda batirlo en una carrera de varios días, el tipo de pruebas en las que los ciclistas colombianos fueron protagonistas en los últimos años.

Si bien Tadej está tres escalones por delante de los demás y ya es considerado por muchos, entre ellos Nairo Quintana, como el mejor de la historia, también llama la atención la falta de figuración en muchas otras competencias del ciclismo colombiano, acostumbrado a brillar no solo por su guapeza en la alta montaña, sino también por la velocidad en los finales, como lo mostró en su momento Fernando Gaviria, quien continuará en Europa, pero ahora en un equipo de la segunda división del ciclismo mundial, el Caja Rural.

La presente temporada dejó pocas victorias y menos regularidad de la esperada, un escenario que abre un interrogante sobre lo que pueda ocurrir en 2026. En medio de esa incertidumbre, sí se pudo notar a un Egan Bernal combativo.

En el Giro de Italia volvió a proyectar una versión más sólida tras el accidente de 2022 en el que casi pierde la vida. El campeón de la Corsa Rosa en 2021 finalizó séptimo esta vez, un resultado que, más allá del puesto, confirmó que su reconstrucción deportiva sigue en marcha; también se destacaron, entre otros, Juan Sebastián Molano (UAE), Harold Tejada (Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain), pero las caídas mermaron su buen rendimiento.

En torno a Egan, campeón del Tour de Francia-2019, persiste el rumor de un cambio de equipo. Por ahora todo es expectativa. El propio corredor ha manifestado gratitud hacia Ineos, escuadra con la que debutó en 2018 en la élite y que lo acompañó de cerca en su recuperación.

Quien sí cerró su ciclo fue uno de los grandes referentes del país: Esteban Chaves. A los 35 años anunció su retiro tras 16 temporadas en el profesionalismo. Tercero en el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2016, y ganador ese mismo año del histórico Giro de Lombardía, el ‘Chavito’ se despidió vistiendo los colores del EF Education, el mismo equipo con el que Rigoberto Urán dijo adiós en 2024.

La presencia de colombianos en la máxima categoría también se reduce. Esta temporada fueron 14 corredores; en 2026 serán once: Santiago Buitrago (Bahrain), Bernal y Brandon Rivera (Ineos), Juan Guillermo Martínez (Team Visma–Lease a Bike o Team Picnic–PostNL – ver nota 1), Molano (UAE), Daniel Felipe Martínez (Bora), Harold Tejada y Sergio Higuita (Astana Qazaqstan Team – ver nota 2), y Éiner Rubio, Diego Pescador y Nairo Quintana (Movistar). En este último equipo se probó el joven Kevin Castillo, quien compitió en varias carreras europeas antes de regresar al país para unirse al Orgullo Paisa.

En cuanto a resultados, los únicos triunfos World Tour del año llegaron gracias a Molano en la Classic Brugge–De Panne y a Bernal en la Vuelta a España. Buitrago, por su parte, ganó la Vuelta a la Comunidad Valenciana, prueba UCI ProSeries.

En total, Colombia sumó 9 victorias entre carreras World Tour y ProSeries, un registro superior al de 2024 (4), pero por debajo del de 2023 (15), 2022 (22), 2021 (16) y 2020 (13), en un claro declive respecto a su mejor época reciente.

¿A qué se debe la caída en resultados y en representación en equipos World Tour?

Generacionalmente, el país vive un relevo incompleto. La camada que brilló entre 2013 y 2020 –Urán, Nairo, Chaves, Sergio Henao, Miguel Ángel López, Bernal– desde hace buen tiempo bajó su pico de rendimiento. En contraste, la nueva camada de talentos aún no alcanza la madurez ni el volumen competitivo necesario para dominar en Europa.

Los equipos World Tour son cada vez más científicos, tecnológicos, exigentes y selectivos. Estructuras como UAE, Visma–Lease a Bike (antes Jumbo–Visma), Ineos o Red Bull – Bora, este último que se hizo con el ficha del prodigio belga Remco Evenepoel y uno de los pocos que le sigue la sombra a Tadej, reclutan ciclistas desde los 15 años, formados en academias propias. En ese sentido, Colombia, como lo argumenta el entrenador Luis Fernando Saldarriaga, no ha logrado crear un sistema robusto que conecte talento juvenil con alto rendimiento internacional de manera sostenida.

Muchos jóvenes corren pocas carreras UCI europeas antes de dar el salto. El ritmo, la táctica y la dureza del pelotón continental requieren una adaptación que no siempre se logra desde los equipos locales. También lo que acontece en el pedalismo criollo actual tiene que ver con problemas de infraestructura y respaldo económico. La crisis de equipos nacionales, patrocinio inestable y escasa inversión en preparación científica limitan el desarrollo.

Luis Fernando Saldarriaga advierte el rezago del ciclismo colombiano frente a los nuevos procesos.

El antioqueño, director del Clásico El Colombiano y quien viene de dirigir en Europa al equipo mexicano Monex, cuna de la joven promesa Isaac del Toro (UAE Emirates), entregó una radiografía crítica y profunda del momento que atraviesa nuestro deporte, al comparar el modelo actual de formación con el que hoy rige en el Viejo Continente y en las principales estructuras del mundo.

Para Saldarriaga, el ciclismo moderno ha cambiado de manera drástica porque los procesos de formación se aceleraron. Según explicó, antes el camino hacia el alto rendimiento respetaba una pirámide clara: iniciación, desarrollo, especialización y finalmente resultados en la élite. Hoy, esa secuencia se ha comprimido por las exigencias del negocio y de los patrocinadores, que demandan figuras jóvenes capaces de sostener resultados durante varios años.

“Ahora los equipos buscan procesos estructurados, sólidos, con áreas integradas y con mucho conocimiento, para que cuando el corredor llegue al alto rendimiento pueda mantenerse por largo tiempo”, señaló el técnico.

Este nuevo escenario ha provocado que la especialización llegue cada vez más temprano. Ya no se esperan picos de rendimiento a los 27 o 30 años, como ocurrió con leyendas como Miguel Indurain, Bernard Hinault, Greg LeMond o Alberto Contador.

Hoy, los grandes resultados aparecen desde los 20, o incluso antes, algo que antes era una excepción.

En contraste, Saldarriaga considera que Colombia se quedó anclada en un modelo que ya no responde a las exigencias actuales.

“Seguimos enviando corredores sub-23 a Europa buscando que allá maduren, cuando en realidad ya deberían llegar formados desde júnior”, advirtió.

Según su análisis, el país no ha fortalecido sus bases ni ha renovado la didáctica de enseñanza. Aunque tradicionalmente se han salido ciclistas fuertes en lo físico, hoy el alto rendimiento exige un dominio mucho mayor de la técnica, la aerodinámica, la biomecánica, la táctica y el uso de la tecnología.

La experiencia reciente del entrenador en Europa fue reveladora. Allí constató que los procesos de alto nivel empiezan desde los 13 o 14 años. A esas edades, los jóvenes ya trabajan con potenciómetros, manejan intensidades controladas, conocen principios de trabajo en equipo, formaciones, estrategias y posicionamiento en carrera.

“Ver niños de 15 años con ese nivel de comprensión táctica y técnica me impresionó. Eso explica por qué estamos tan quedados en los procesos”, reconoció.

Esta desventaja estructural ha provocado que muchos ciclistas cafeteros no logren adaptarse cuando dan el salto al ciclismo internacional. De acuerdo con Saldarriaga, varios terminan siendo regresados al país porque los equipos europeos ya cuentan con sus propios programas de desarrollo, mientras que los colombianos llegan sin la preparación previa que hoy exige el sistema.

El diagnóstico final del técnico es contundente: Colombia está rezagada en todas las fases del proceso formativo, mientras que Europa ha acelerado con éxito la formación temprana de sus talentos. “Eso les ha permitido sacarnos una ventaja enorme”, concluyó.

