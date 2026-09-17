Colombia se retira de la Equal Rights Coalition, alianza internacional que protege los derechos LGBTIQ+

El Gobierno de Colombia decidió retirar al país de la Equal Rights Coalition (ERC), una alianza internacional que reúne a Estados y organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. La decisión fue comunicada este jueves 17 de septiembre por la Cancillería y tiene efectos inmediatos. Con la salida, Colombia también abandona la copresidencia de la organización que ejercía junto con España. El Ministerio de Relaciones Exteriores notificó que “el Gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”.

La decisión de la Cancillería tiene efecto desde el 17 de septiembre y supone el retiro de Colombia de la copresidencia de la coalición junto con España. FOTO: Bogotá Diversa.

La Equal Rights Coalition, conocida en español como Coalición por la Igualdad de Derechos, fue creada en 2016 durante la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos LGBTI celebrada en Montevideo, bajo el liderazgo inicial de Uruguay y Países Bajos. Lea más: Cada 32 horas asesinan a una persona LGBTIQ+ en Colombia: estas son las leyes ignoradas y la impunidad que las rodea La organización tiene como objetivo coordinar esfuerzos entre gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para promover los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. Actualmente reúne a 43 Estados miembros de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Entre sus áreas de trabajo están la diplomacia internacional, las leyes y políticas nacionales, la protección humanitaria, la coordinación de donantes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Los Estados que integran la coalición participan en espacios de coordinación y grupos temáticos, además de trabajar con organizaciones de la sociedad civil para abordar situaciones relacionadas con vulneraciones de derechos de las personas LGBTIQ+.

Colombia ejercía la copresidencia

La salida también significa que Colombia deja la función de copresidenta que compartía con España. La estructura de la coalición establece que dos Estados miembros ejercen esta función durante un periodo de dos años. La información institucional de la ERC identifica a Colombia y España como los países que ocupaban esa responsabilidad. El retiro se produce antes de que terminara el periodo de liderazgo que Colombia compartía con España. Además de los gobiernos, la coalición cuenta con una participación de organizaciones de la sociedad civil. Para el periodo de copresidencia de Colombia y España, Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo tenían funciones de representación de la sociedad civil, según la información de la ERC. Con la decisión anunciada por la Cancillería, Colombia deja de participar como Estado miembro en este mecanismo internacional de cooperación, que trabaja en asuntos relacionados con derechos humanos, legislación, políticas públicas, diplomacia y protección de las personas LGBTIQ+.

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