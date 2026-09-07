En vivo | Colombia (3) - Costa Rica (1), Catalina Cortes de cabeza aumenta la ventaja para la Tricolor

El técnico antioqueño Carlos Paniagua definió la nómina titular con la que Colombia disputará su duelo ante Costa Rica, para el debut de las nacionales en el Mundial Sub-20 femenino en Polonia.
Colombia va con Luisa Agudelo; María José Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda; Juana Ortegón, Isabel Weiner, Mariana Silva, Mariana Mosquera, Sintia Cabezas y Valerín Loboa.
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El duelo que se disputará desde las 11:00 a.m., se puede ver en el país a través de Caracol y RCN en sus señales abiertas, así como las plataformas de ambos canales y por www.golcaracol.com.
Por el grupo de Colombia ya jugaron Corea del Norte y Portugal, con triunfo 2-0 para las asiáticas. Las Lusas serán el segundo rival de la Tricolor, este jueves 10 de septiembre a las 11:00 de la mañana, hora de nuestro país.