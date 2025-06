Colombia sigue completando su nómina, llegan dos campeones más Kevin Mier y Willer Ditta

En Concacaf, los registros de Mier son positivos: en tres de los seis partidos correspondientes a las tres eliminatorias previas a la final mantuvo el arco en cero. Lo mismo pasó en el duelo por el título, donde no encajó ningún gol.

Kevin y Ditta eran esperados ayer en la “Casa de la Selección”, mientras que el cuerpo técnico llamó, a última hora, a Luis Javier Suárez, goleador de LaLiga2 de España con el Almería, equipo con el que suma 41 partidos.

El delantero ajusta 27 goles en la temporada y regresará a la Tricolor luego de sus tres presencias en la pasada Eliminatoria a Qatar —estuvo en los duelos ante Venezuela, Argentina y Ecuador—, acumulando 108 minutos. Con 27 años de edad, Suárez no ha marcado su primer gol oficial en competencia con el conjunto nacional.

Suárez llega en lugar de Rafael Santos Borré, quien presenta una pequeña molestia muscular. Este, a su vez, había sido llamado en lugar de Jhon Córdoba, lesionado.

Otro desconvocado fue Juan Fernando Quintero, quien sufrió una lesión de rodilla y estará fuera de competencia durante tres semanas.

“Lastimosamente Borré no puede venir porque presenta una pequeña molestia, esperamos que se pueda recuperar bien. Decidimos convocar a Suárez y en el caso de Quintero, aún no he tomado alguna decisión para reemplazarlo”, comentó Lorenzo a los medios en Barranquilla.

A la concentración ya se presentaron David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza, los jugadores de Atlético Nacional que, tras el duelo contra Once Caldas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, viajaron a la Arenosa para ponerse a órdenes del timonel Néstor Lorenzo.