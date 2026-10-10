Video | Con gol de Ingrid Guerra, Colombia venció a Venezuela en el amistoso disputado en Isla Margarita

El solitario gol de Ingrid Guerra fue suficiente para que Colombia venciera a Venezuela 1-0 en el encuentro disputado en Isla Margarita, el primero de los dos duelos amistosos de preparación para el Mundial de Brasil 2027.

Colombia tuvo en la nómina titular, un equipo bastante variado, con jugadoras que usualmente no son inicialistas, algo que, sin duda, le servirá al técnico Ángelo Marsiglia para que siga probando alternativas.

Las cafeteras formaron con Katherine Tapia: Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya, Mariana Muñoz; Manuela Pavi, Ingrid Guerra y Gisela Robledo.

Entre las caras nuevas que hicieron parte de la titular estaban Stefanía Perlaza que viene del proceso de menores con el técnico Carlos Paniagua, lo mismo que la volante Mariana Muñoz y volvieron a la titular jugadoras como Gisela Robledo e Ingrid Guerra, que han estado en el proceso con Colombia.

Venezuela se prepara para el repechaje en busca de la clasificación al Mundial de Brasil 2027, en el que ya están Brasil, Colombia y Argentina.

Tras un primer tiempo en el que no se fue tan preciso, Colombia logró mantener el arco en cero y tuvo pocas llegadas al arco de Luisa Cáceres quien fue una espectadora más del juego.

Ya en la segunda parte, Colombia salió más decidida a buscar la victoria y adelantó las líneas aprovechando la velocidad de jugadoras como Ingrid Guerra, Gisela Robledo, quienes empezaron a llegar por los costados.

De esta manera llegó el gol de Colombia, tras un pase largo de Manuela Vanegas para que Ingrid Guerra ganara en velocidad y llegará al área para rematar fuerte abajo y vencer a la arquera de Venezuela.

En el segundo tiempo el técnico Ángelo Marsiglia envió al campo jugadoras como Kelly Ibargüen, Valerín Loboa y Wendy Bonilla,

Daniela Montoya, quien ingresó en el segundo tiempo, dijo al final que terminaron contentas por el resultado. “Teniamos un rival al frente al que fue muy difícil ganarle, Venezuela tuvo varias opciones y gracias a Dios nuestra portera respondió muy bien, pero tenemos que seguir mejorando para llegar de la mejor manera el Mundial”.

De igual manera, la antioqueña resaltó que, “esperamos que Venezuela logré el cupo para el Mundial porque como selecciones suramericanas queremos que tengamos más selecciones de la región en el Mundial”.

Y con relación a las caras nuevas que se hicieron presentes en este duelo, sostuvo que “las experimentadas siempre tratamos de apoyar dentro y fuera del campo, esta nueva generación la idea es que siga dando todo, han demostrado que tienen mucho talento y nosotras las respaldamos siempre que nos toque sea dentro o fuera del campo, porque la idea es tener un grupo muy fuerte, consolidado para el Mundial y lo que sigue porque estamos clasificadas también a Juegos Olímpicos”.

Ahora, Colombia tendrá que recuperar a las jugadoras para lo que será el segundo duelo, en Isla Margarita, el próximo martes, 13 de octubre, a las 4:00 de la tarde.