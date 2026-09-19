Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino Sub-20: antecedentes y todo lo que debe saber del partido

Tras eliminar al anfitrión Polonia, la Selección Colombia juvenil desafía a verdugo de Inglaterra en el Mundial de Polonia.

  • Sintia Cabezas, delantera de la Selección Colombia Sub-20 que participa en el Mundial de Polonia. FOTO GETTY
    Sintia Cabezas, delantera de la Selección Colombia Sub-20 que participa en el Mundial de Polonia. FOTO GETTY
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

La Selección Colombia femenina Sub-20 siempre ha hecho buenas campañas en la Copa del Mundo FIFA. En cuatro participaciones que lleva, avanzó hasta los cuartos de final y en una de ellas, en el debut en Alemania 2010, llegó hasta las semifinales en las que perdió por 1-0, precisamente ante Nigeria, el adversario que tendrá este domingo, a partir de las 8:00 a.m. hora de nuestro país, en la disputa de un cupo para la misma instancia. El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS de Lodz y será transmitido en directo por Caracol, RCN y Directv.

Ese es el único antecedente que existe contra el conjunto africano en la categoría juvenil. Esa vez, en suelo germano, Nigeria jugó luego el partido por el título que perdió por 2-0 con el conjunto anfitrión, y Colombia fue cuarta tras caer por 1-0 con Corea del Sur en el duelo por el tercer lugar.

Lea aquí: Colombia, a los cuartos de final del Mundial Sub 20: al final un autogol, tras el remate de Mariana Silva definió al clasificado

Sin embargo, en Sub-17 hay un recuerdo grato más reciente para las colombianas. En el Mundial de la India 2022 se enfrentaron en las semifinales y, tras un empate 0-0, el equipo que también dirigía el antioqueño Carlos Paniagua se impuso (6-5) en los lanzamientos desde el punto penal y después disputó la final que perdió con España, en la mejor actuación de un elenco nacional en copas FIFA.

Algunas jugadoras que compitieron en ese encuentro están ahora en la Sub-20, como lo recordó Juana Ortegón tras la victoria 1-0 ante Polonia: “Es un rival que ya hemos enfrentado en mundiales, en esa anhelada agonía que vivimos allá en India. Toca analizarlo, descansar y pensar con cabeza fría lo que vamos a hacer, pero me siento muy feliz. El mensaje para la gente es que nos sigan apoyando, que sepan que este equipo siempre lo va a entregar todo y que eso se ve reflejado en cada juego”.

Otra futbolista de esa plantilla que lideró Linda Caicedo es la arquera Luisa Agudelo, quien detuvo el penalti definitivo, y este domingo volverá a cuidar el arco tricolor luego de ser una de las figuras ante las polacas.

Así llegaron a cuartos

Lo anterior indica que Nigeria es una potencia juvenil y que Colombia también ha mostrado buen nivel. Será un duelo parejo, pues mientras las cafeteras pasaron como uno de los mejores terceros elencos tras la fase de grupos al vencer 3-1 a Costa Rica, empatar 0-0 con Portugal y caer 3-0 con el vigente campeón Corea del Norte, y superar luego a Polonia (1-0), las nigerianas fueron segundas de su zonal al perder 2-0 con España, igualar 0-0 con China y golear 10-1 a Nueva Caledonia. En octavos superaron 3-0 a Inglaterra.

Lea también: Manuela González, la goleadora que quiere llevar a Atlético Nacional a su primera estrella

El técnico Paniagua considera que sus jugadoras deben tener la misma paciencia que exhibieron en el juego pasado, pero ser más efectivas en las opciones de gol que se les presenten. “Tener más profundidad, conservar el balón y poner condiciones como lo hicimos contra Costa Rica y Portugal”, añadió.

Para Sintia Cabezas, atacante colombiana, la tarea para lograr el triunfo será seguir dejando el alma en la cancha y sudar la camiseta de Colombia hasta el final, como lo hicieron sus compañeras en octavos de final. “Nuestra consigna es confiar hasta el final y seguir creyendo que el trabajo nos va a llevar a un buen resultado”.

El ganador del encuentro se enfrentará en semifinales al que salga victorioso en el partido de las 11:30 a.m. entre Corea del Norte y Canadá.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino Sub-20?
El partido entre Colombia y Nigeria se disputará este domingo a las 8:00 a.m., hora colombiana. El encuentro corresponde a la fase de cuartos de final del certamen internacional.
¿Cuál es el historial entre la Selección Colombia y Nigeria en la categoría Sub-20 Femenina?
El único antecedente registrado en la categoría Sub-20 se dio en la Copa Mundial de Alemania 2010. En esa ocasión, Nigeria derrotó 1-0 a Colombia en la fase de semifinales, relegando al equipo cafetero a disputar el tercer lugar.
¿Cómo le fue a Colombia la última vez que enfrentó a Nigeria en un Mundial de fútbol femenino?
El antecedente más reciente se dio en las semifinales del Mundial Sub-17 de la India 2022. En esa oportunidad, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario, la Selección Colombia se impuso 6-5 en la definición por penaltis y avanzó a la gran final del torneo.
¿Cómo se clasificó Colombia Femenina Sub-20 a los cuartos de final del Mundial?
Colombia llegó a cuartos de final tras avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos —donde venció 3-1 a Costa Rica, empató 0-0 con Portugal y cayó 3-0 frente a Corea del Norte— y superar posteriormente 1-0 a Polonia en la llave de octavos de final.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos