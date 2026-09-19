Colombia vs. Nigeria en el Mundial Femenino Sub-20: antecedentes y todo lo que debe saber del partido

La Selección Colombia femenina Sub-20 siempre ha hecho buenas campañas en la Copa del Mundo FIFA. En cuatro participaciones que lleva, avanzó hasta los cuartos de final y en una de ellas, en el debut en Alemania 2010, llegó hasta las semifinales en las que perdió por 1-0, precisamente ante Nigeria, el adversario que tendrá este domingo, a partir de las 8:00 a.m. hora de nuestro país, en la disputa de un cupo para la misma instancia. El encuentro se jugará en el estadio Miejski LKS de Lodz y será transmitido en directo por Caracol, RCN y Directv.

Ese es el único antecedente que existe contra el conjunto africano en la categoría juvenil. Esa vez, en suelo germano, Nigeria jugó luego el partido por el título que perdió por 2-0 con el conjunto anfitrión, y Colombia fue cuarta tras caer por 1-0 con Corea del Sur en el duelo por el tercer lugar.

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Sin embargo, en Sub-17 hay un recuerdo grato más reciente para las colombianas. En el Mundial de la India 2022 se enfrentaron en las semifinales y, tras un empate 0-0, el equipo que también dirigía el antioqueño Carlos Paniagua se impuso (6-5) en los lanzamientos desde el punto penal y después disputó la final que perdió con España, en la mejor actuación de un elenco nacional en copas FIFA.

Algunas jugadoras que compitieron en ese encuentro están ahora en la Sub-20, como lo recordó Juana Ortegón tras la victoria 1-0 ante Polonia: “Es un rival que ya hemos enfrentado en mundiales, en esa anhelada agonía que vivimos allá en India. Toca analizarlo, descansar y pensar con cabeza fría lo que vamos a hacer, pero me siento muy feliz. El mensaje para la gente es que nos sigan apoyando, que sepan que este equipo siempre lo va a entregar todo y que eso se ve reflejado en cada juego”.