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En vivo | Ellas son las elegidas por Carlos Paniagua para el duelo ante Polonia en el Mundial Sub 20

Ya están definidos los partidos de sábado. El ganador entre las cafeteras y las anfitrionas se enfrentará el domingo a Nigeria.

  • Sintia Cabezas de nuevo está en la zona medular de la Selección, que se mide a Polonia por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20. FOTO CORTESÍA FCF
    Sintia Cabezas de nuevo está en la zona medular de la Selección, que se mide a Polonia por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 27 minutos
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La Selección Colombia femenina Sub-20 se mide a Polonia por el cupo a los cuartos de final del Mundial, en el que ya están clasificados Corea del Sur, Italia, Brasil, España, Nigeria y Canadá.

El técnico Paniagua no puede contar con Lina Arboleda, quien cumplirá su segunda fecha de suspensión por la tarjeta roja que vio ante Portugal y le quedará pendiente una fecha más, ya que el castigo fue de tres jornadas.

Para el duelo ante Polonia, el técnico antioqueño definió en la titular a Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Samantha Rodríguez, Juana Ortegón; Isabel Weinner, Sintia Cabezas, Mariana Silva, Maithé López y Valerín Loboa.

El ganador entre Colombia y Polonia se medirá en cuartos de final a Nigeria, que venció 3-0 a Inglaterra.

Hasta el momento, los cruces de cuartos son Corea del Sur-Italia y Brasil-España. Canadá y Nigeria esperan por los ganadores de los duelos Corea del Norte-Japón y Colombia-Polonia, respectivamente.

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