Colombiana denunció a reconocido escultor peruano por presuntos abusos desde que tenía 14 años

Una colombiana de 20 años denunció que el reconocido escultor peruano Luis Sifuentes, cuyo apodo artístico es “Mamanka”, presuntamente abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años.
Este caso ha tenido gran alcance en Perú, luego de que la joven revelara a través del programa dominical Cuarto Poder que el artista, quien tenía 58 años en ese momento, había llegado a la ciudad de Medellín (Colombia) en 2019 y la trasladó a Perú cuando ella era menor de edad.
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Al parecer, el artista plástico habría aprovechado que la colombiana se encontraba en situación de calle y no contaba con la presencia de un adulto responsable. Valentina dijo al programa de televisión que conoció al escultor por medio de una amiga.
“Ella (la amiga) me dijo que la acompañara a conocer al viejo. Dice que pagó 60.000 pesos por mí. Él me tomó una foto y la subió a Facebook”, expresó la joven.
En Perú, ‘Mamanka’ habría cometido los presuntos abusos de manera sistemática, lo que habría provocado que Valentina quedara embarazada cuando tenía 14 años.