¿Cuánto recibió Colpatria por la venta de las acciones que tenía en Scotiabank?

Se siguen conociendo detalles de una de las movidas más representativas del sector financiero en Colombia, durante este 2025: la salida de Colpatria de Scotiabank , que más adelante, esta última entidad se integrará con Davivienda. Es así como este martes, Scotiabank anunció los cambios en su composición accionaria, luego que el Grupo Mercantil Colpatria finiquitara la venta de las acciones que poseía en Scotiabank, las cuales representaban el 43,87% de la propiedad.



Le puede interesar: Colpatria ahora se enfoca en vías, energía, seguros y construcción

En ese sentido, se explicó que las entidades que Salieron de las especies fueron Mercantil Colpatria (22,4%), Vince Business Colombia (17,75%), Acciones y Valores Nuevo Milenio (2,08%) y Banderato Colombia (1,63%), lo que totalizó el 43,87%. Los compradores fueron Multiacciones (38,87%) y Scotia Colombia Holdings (5%). Se dejó constancia que el beneficiario real de Multiacciones y Scotia Colombia Holdings Inc. es The Bank of Nova Scotia, quien ahora posee una participación total indirecta de 99,88% en el capital social de Scotiabank en Colombia. De igual forma, se informó que el precio acordado por acción para la compraventa de las acciones del Grupo Mercantil Colpatria fue de $31,26, con lo que la transacción tuvo un monto total de $907.301 millones.

Remezón en la junta de Scotiabank

Scotiabank informó que este martes, 25 de noviembre, celebró una reunión extraordinaria de la asamblea de accionistas en la que se presentó la renuncia de varios de sus miembros, en atención a la compraventa de las acciones del Grupo Mercantil Colpatria a favor de Multiacciones y Scotia Colombia Holdings Inc. Fue así como salieron los renglones quinto, sexto y séptimo, que ocupaban Eduardo Pacheco Cortés, Andrés Largacha y Alejandro Gaviria, así como los suplentes Carlos Eduardo Pacheco, Catalina Torres y Nicolás Durán.

También se acordó presentar una nueva plancha para integrar la junta directiva en la asamblea de accionistas prevista para el próximo primero de diciembre. Colpatria se enfatizó en que comenzar evaluando oportunidades en todos los sectores donde pueda aportar valor, incluido el ámbito financiero, en el que mantenga una visión abierta a alternativas innovadoras. Esa mirada al futuro se sustenta en tres pilares que orientarán su estrategia: diversificación, modernización tecnológica y escalabilidad.



Además: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, los bancos con más utilidades a septiembre

La integración con Davivienda

Durante este año, jugadores relevantes del mercado financiero colombiano como Davivienda y Scotiabank han anunciado la integración de sus operaciones. La movida impactaría directamente a unos 27,4 millones de clientes que atienden esas entidades bancarias en Colombia y Centroamérica, principalmente Panamá y Costa Rica.

Recientemente, Grupo Davivienda realizó exitosamente la primera emisión pública de sus acciones comunes y preferidas,como parte del proceso de convertirse en tenencia de las operaciones de Davivienda marcando así su debut oficial como emisor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y preparándose para la integración con Scotiabank.

Preguntas frecuentes sobre el tema: