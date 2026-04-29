Colpensiones deberá recalcular los traslados de los recursos que salen de los fondos privados

El sistema pensional colombiano entra en una nueva etapa de incertidumbre jurídica. El reciente Decreto 415 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional para acelerar el flujo de recursos de los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones, fue llevado ante los tribunales. Tras la radicación de 13 demandas —incluida una acción de tutela y una demanda respaldada por Asofondos y los fondos Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos—, el Consejo de Estado decidió suspender parcialmente el decreto. Pero, ¿cuál parte está suspendida? La justicia administrativa puso bajo la lupa el Capítulo 5 del polémico Decreto 415 de 2026. Esta sección ordena a los fondos privados trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de miles de ciudadanos que, aunque ya cambiaron de régimen, aún no han cumplido los requisitos de edad y semanas para jubilarse.

El conflicto radica en que, según los demandantes, estos recursos deberían permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional, por lo que el magistrado ponente analiza frenar esta medida para evitar un traslado patrimonial que podría ser masivo e irreversible bajo reglas jurídicas cuestionadas. Con esto, el Régimen Público de pensiones solo recibiría $5 billones de esos $25 billones que exigía el decreto. ”Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones. Y hay otra población, que es la población que ya se trasladó, que son 20.000 personas y que están recibiendo pensiones, que los recursos de ellos corresponden a $5 billones”, dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Sin embargo, Asofondos buscará que se tumbe todo el decreto.

Por el contrario, el Capítulo 6 del decreto tiene mayores probabilidades de sobrevivir al examen judicial, ya que regula el traspaso de capital de quienes ya consolidaron su derecho a la jubilación. En estos casos, la lógica jurídica sugiere que, dado que Colpensiones debe comenzar a pagar las mesadas de inmediato, el traslado de los fondos es una necesidad administrativa y financiera lógica para garantizar el flujo de los pagos.

Según el decreto, 50% del capital debía entregarse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes

Además, las demandas sostienen que esta medida es un “salto al vacío” normativo. Argumentan que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser captado de forma anticipada por el Estado. Las demandas presentan una batería de argumentos legales, entre los que destacan: exceso de potestad reglamentariam, el Ejecutivo habría intentado “reescribir” la ley en lugar de solo reglamentarla; riesgo financiero, se cuestiona la urgencia del Gobierno por obtener liquidez inmediata a costa de cambiar las reglas de administración de los ahorros. También asegura que hay desviación de poder, se sugiere que el decreto busca asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la Ley 2381 de 2024.

El documento de Asofondos

Ayer se publicó un documento técnico de Asofondos, presentado como soporte en la demanda y la tutela, y advierte sobre los efectos que tendría el traslado de recursos pensionales, especialmente en instrumentos como los TES, tanto en el corto como en el mediano plazo. El análisis distingue dos momentos. En el primero, de efecto inmediato, señala que el traslado de TES Clase B desde las AFP hacia Colpensiones obligaría a una recomposición del portafolio, en particular en el fondo conservador.

De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, este tipo de fondo tiene un límite máximo de 20% de inversión en títulos participativos, dado su perfil de bajo riesgo y alta liquidez, enfocado en afiliados cercanos a la edad de pensión. Sin embargo, el documento advierte que al trasladar TES desde estos portafolios, la proporción de activos participativos -como acciones y ETF- aumentaría automáticamente. En un escenario en el que los recursos provengan del fondo conservador, esta participación pasaría de 15,4% a 33,5%, superando ampliamente el límite permitido. Esto obligaría a las AFP a vender activos para rebalancear sus portafolios, generando presión vendedora en el mercado accionario. Según el análisis, este ajuste implicaría la liquidación de $3,59 billones en acciones y ETF. En un segundo momento, de efecto diferido, el documento señala posibles impactos en el mercado de TES una vez Colpensiones reciba estos títulos. Dado que opera bajo un esquema de reparto -en el que las cotizaciones se utilizan para pagar mesadas-, el uso de estos activos para financiar gasto pensional implicaría su venta en el mercado secundario.

En este escenario, una liquidación de hasta $25 billones más $2,5 billones adicionales solicitados en el decreto en TES en un periodo corto generaría un choque de oferta de entre 9,7% y 14,6% frente al volumen habitual de negociación. Bajo el supuesto de una elasticidad unitaria, esto podría traducirse en un aumento promedio de 158 puntos básicos en las tasas, lo que desvalorizaría los TES remanentes en los portafolios de los afiliados entre $25,2 y $30,6 billones.

Sede de Colpensiones en El Poblado, Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero