Colplast cumple 25 años y proyecta ventas por $137.000 millones: así creció la empresa antioqueña

La empresa antioqueña Colplast llega a sus 25 años tras la evolución de la industria nacional del plástico. Lo que comenzó con 30 referencias, 10 moldes, dos máquinas inyectoras y un equipo de 10 personas es hoy una operación con más de 1.500 referencias, 34 inyectoras y más de 410 colaboradores. La compañía proyecta cerrar 2026 con ventas por $137.000 millones, después de haber alcanzado $119.000 millones en 2025. El crecimiento está acompañado de expansión comercial, innovación y una mayor incorporación de materiales reciclados en su producción. “Durante estos 25 años hemos aprendido que la innovación no consiste únicamente en desarrollar nuevos productos, sino en entender cómo evolucionan las necesidades de nuestros clientes y responder a ellas con soluciones cada vez más funcionales, durables y responsables”, aseguró Gabriel Jaime Cadavid, gerente general de Colplast. Siga leyendo: Consumo de plásticos de un solo uso ha caído en 62% en Colombia: Acoplásticos

De 30 referencias a más de 1.500 productos

Asimismo, Colplast pasó de una operación pequeña a contar actualmente con una planta de 11.000 metros cuadrados, más de 300 moldes y un taller propio para el desarrollo de productos. En sus instalaciones trabajan más de 410 trabajadores y operan 16 robots, ocho bandas transportadoras y 34 máquinas inyectoras. Durante 2026, la empresa fortaleció esta capacidad con la inversión en seis nuevas inyectoras, destinadas tanto a ampliar la producción como a reemplazar maquinaria, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta y hacer más eficiente la operación. El crecimiento también se trasladó a los canales de comercialización. Aunque el canal tradicional representa actualmente 95% de las ventas, la compañía viene desarrollando su estrategia digital. Entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la facturación del canal digital creció 373%, impulsada por la comercialización de sus productos a través de canales digitales.

La expansión de Colplast ocurre en un mercado colombiano que mantiene todavía su demanda de plásticos en categorías relacionadas con el hogar. Según los datos suministrados, durante el primer trimestre de 2026 el gasto de los hogares en muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda aumentó 4,9% en términos reales frente al mismo periodo de 2025. En enero, las ventas de electrodomésticos y muebles para el hogar crecieron 15,6%, mientras que las de artículos y utensilios de uso doméstico aumentaron 13,4%.

Colplast pone el reciclaje en el centro de su producción

Uno de los cambios más relevantes en estos 25 años está en la forma en que la compañía utiliza las materias primas. Actualmente, 50% del portafolio de Colplast incorpora material reciclado. Además, más de 20% de la producción total utiliza materia prima posconsumo procesada directamente por la compañía. Según Cadavid, el proceso se realiza mediante dos máquinas peletizadoras, que permiten transformar el material posconsumo para utilizarlo nuevamente en la fabricación de productos. Esta estrategia hace parte de la apuesta de la empresa por avanzar hacia un modelo de economía circular en su operación industrial. La sostenibilidad también está presente en el consumo de energía y agua. La planta cuenta con 2.437 paneles solares, que aportan 11% de autonomía energética mediante autogeneración. A esto se suma un sistema de circuito cerrado que permite filtrar y reutilizar el agua utilizada en el proceso productivo de las inyectoras. En contexto: Antioquia representó 24% del empleo del sector plástico en Colombia entre enero-septiembre y creció 4,9%

La apuesta de Colplast para los próximos años

La estrategia de Colplast busca responder a los cambios en las preferencias de los consumidores. Por eso, en 2026 presentó el color Verde Olivo para sus líneas de salas y lanzó la Silla Mecedora Ovo, uno de sus principales productos del año, diseñada bajo el concepto de tranquilidad y descanso para los espacios del hogar. A su vez, la compañía fortaleció su línea de aseo mediante la tecnología Heat Transfer, que permite fijar las etiquetas mediante calor para aumentar su resistencia frente al agua y al uso continuo. Esta evolución se observa en los acabados, ya que la empresa pasó de productos de plástico con superficies lisas a desarrollar texturas que buscan reproducir visualmente materiales como la madera y las fibras naturales.