¿Listo para la Comic Con? Drake Bell, McLovin y 200 expositores llegan a Bogotá este junio

Los invitados son reconocidos actores de Hollywood de cine y TV, como Drake Bell (Drake & Josh) y Christopher Mintz-Passe (McLovin en Superbad y Red Mist en Kick-Ass), además de actores de doblaje destacados por su participación en recordadas series animadas y animes como lo son: Luis Carreño (Bob Esponja, Perro (Catdog) y Max Steel); Eduardo Garza, Ichigo Kurosaki en Bleach, Gaara en Naruto y Krilin en Dragon Ball Z y Gerardo Reyero (Freezer, Gai sensei en Naruto, Hellboy, Tuxedo Mask en Sailor Moon, Han Solo en Star Wars).

Desde Japón llegará la cantautora Mika Kobayashi, es la voz de algunas canciones de anime, como Attack on Titan , Kill la Kill , Blue Exorcist , Seraph of the End y Mobile Suit Gundam Unicorn.

Entérese de más: La cálida visita de Elijah Wood en la Comic Con Colombia

De igual manera, y como una de las novedades del evento para este año, estarán presentes cosplayers profesionales reconocidos en el ámbito de la representación artísticas de personajes, Yaya Han, leyenda e icono del cosplay internacional con más de 25 años de experiencia y Taryn Cosplay, artista, influencer y cosplayer que colabora oficialmente con gigantes del anime y los videojuegos como Crunchyroll, Bandai Namco y HoYoverse.

Los amantes del cosplay también contarán en esta ocasión con la ya tradicional Copa Cosplay, donde participarán los más destacados intereses con sus caracterizaciones especiales, así como la Boda Cosplay, un espacio dedicado para exaltar el amor geek.

Finalmente, otro de los espacios especiales del evento será Artist Alley, una sección destacada, donde 80 participantes, entre: ilustradores, dibujantes, escultores, caricaturistas, escritores y otros artistas presentarán sus obras directamente al público. Este espacio ofrece una oportunidad única para que los asistentes descubran y adquieran arte original, interactúen con los creadores y conozcan más sobre el proceso creativo detrás de sus trabajos.