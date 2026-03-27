Caso Jeffrey Epstein: víctimas acusan a EE. UU. y Google de divulgar sus datos

Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al Gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia. Conozca: Libro que expone detalles sobre el caso Epstein llegará a Colombia en junio Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.

Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.

Virginia Roberts Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein. FOTO: Getty.

El Departamento de Justicia “reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo”, afirmaron los demandantes. “Incluso después de que el Gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren”, agregaron. Siga leyendo: Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso. Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.