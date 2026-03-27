El “boom” de las minigranjas solares: Colombia pasó de tener 4 a 151 en tres años

La generación de energías no convencionales ha crecido rápidamente en los últimos años. Detrás de ello hay una serie de empresas que han incrementado la construcción de minigranjas en un 3.675% en los últimos tres años. Los datos revelan que Colombia está experimentando un cambio acelerado en su matriz energética. Prueba de ello es que el país pasó de tener apenas 4 minigranjas solares en 2023 a 151 a corte de marzo de 2026, según el registro de XM, operador del mercado eléctrico. Para contexto, las minigranjas solares son pequeños proyectos de generación fotovoltaica conectados al sistema eléctrico nacional o local. Su tarea no es otra que producir energía cerca de donde se consume. Le puede gustar: Accionistas de ISA le pasarán “factura” de $6.000 millones a la junta por daño tras nombrar a Carrillo El dato evidencia el avance de la generación distribuida, un modelo que en pocos años dejó de ser marginal para convertirse en un componente relevante del sistema eléctrico nacional.

¿Quiénes están detrás de la construcción de las granjas solares?

Dentro de este auge, destaca Unergy, una startup que cuenta con su sede principal en Medellín. La compañía opera y representa 50 minigranjas solares distribuidas en ocho subáreas del Sistema Interconectado Nacional, entre ellas Atlántico, Bolívar, Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Gran Centro Magdalena, Meta, Norte de Santander y Santander. Estas instalaciones suman más de 54.000 paneles solares y destacan por su desempeño. Según datos de XM, Unergy concentra el 36,3% de la generación total del segmento y gestiona proyectos que son, en promedio, un 53% más eficientes que otros activos similares en el mercado. Eduardo Ospina, cofundador y CEO de Unergy, startup colombiana del sector energético, afirmó: “Hace tres años pusimos en marcha la primera minigranja del país en Luruaco, Atlántico”. Añadió que el despliegue de estas 50 plantas tiene efectos concretos en sostenibilidad y empleo. En conjunto, evitan la emisión de cerca de 10.000 toneladas de CO₂ al año, una cifra equivalente a retirar más de 4.000 vehículos de combustión de circulación. Además, han generado aproximadamente 1.500 empleos locales en las regiones donde operan, principalmente en actividades de construcción, operación y mantenimiento.

Otro jugador importante en la construcción de estas granjas es la paisa Erco Energy. Dicha startup cuenta con 37 granjas solares, que producen alrededor de 5,5 GWh/mes. Una producción que podría alimentar un municipio de entre 30.000 y 42.000 hogares como Sabaneta. A su vez, la empresa genera unos 1.000 empleos directos y ya trabaja en otros 30 proyectos de granjas solares en Colombia, lo que habla de que las energías limpias son un negocio en constante crecimiento. Juan Esteban Hincapié, cofundador de Erco Energy, aseguró que la generación solar es clave para diversificar la matriz energética de Colombia, actualmente dependiente de fuentes hidroeléctricas y térmicas. Agregó que incorporar energías renovables no convencionales permitiría fortalecer la resiliencia del sistema frente a fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. Además, destacó que el desarrollo del almacenamiento de energía será determinante para transformar el sector, al consolidarse como un activo estratégico dentro del sistema eléctrico.

Las minigranjas solares permiten generar energía cerca del consumo, reduciendo pérdidas y mejorando la eficiencia del sistema eléctrico en Colombia.

Entonces, el avance en almacenamiento energético marca un punto de inflexión para la expansión de las energías limpias. “Vamos a tener despachabilidad; es decir, las plantas solares y eólicas van a ser despachables porque ya tendremos previsibilidad de lo que van a generar. Eso será clave, porque permitirá instalar más renovables de las que hoy se podrían incorporar sin almacenamiento, dado que la intermitencia impone un límite técnico”, menciona.

¿Qué explica la rápida expansión del modelo?

Uno de los factores clave es el tiempo de implementación. Mientras un parque solar de gran escala puede tardar hasta 2.000 días en trámites y desarrollo, una minigranja solar puede entrar en operación en un periodo de 6 a 9 meses. Esta diferencia se explica por el marco regulatorio vigente, especialmente la Ley 1715 de 2014 y la Resolución CREG 174 de 2021, que facilitan la conexión de plantas menores a 1 MW. Ospina subrayó que este modelo responde a limitaciones estructurales del sistema eléctrico: “Las líneas de transmisión colombianas no fueron diseñadas para el modelo de generación que el país necesita hoy, y las minigranjas resuelven esa realidad generando energía cerca de donde se consume”.

¿Qué dicen las proyecciones del sector energético?

En una década, Colombia pasó de no tener capacidad de energías renovables no convencionales (eólica, solar, entre otras) a superar los 4.000 megavatios (4 GW) instalados al cierre de 2026, consolidando un crecimiento sin precedentes en el sector energético. La magnitud de esta expansión se ilustra con una imagen contundente: si todos los paneles solares del país se alinearan, cruzarían el territorio nacional desde La Guajira hasta el Amazonas más de 11 veces, equivalente a 20.900 kilómetros.

Sin embargo, este avance enfrenta un límite técnico. La falta de sistemas de almacenamiento de energía amenaza con frenar el crecimiento de las renovables, al dificultar su integración estable al sistema eléctrico. De acuerdo con SER Colombia, el país cerrará 2026 con cerca de 4.200 MW de capacidad instalada en energías renovables, de los cuales más de 1.300 MW corresponderán a generación distribuida y autogeneración. Sin embargo, el reto será integrar de manera eficiente estos activos al sistema eléctrico para sostener la expansión.

¿Cuál es el potencial frente a otros países?