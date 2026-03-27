El “boom” de las minigranjas solares: Colombia pasó de tener 4 a 151 en tres años

La generación de energías no convencionales ha crecido rápidamente en los últimos años. Detrás de ello hay una serie de empresas que han incrementado la construcción de minigranjas en un 3.675% en los últimos tres años.
Los datos revelan que Colombia está experimentando un cambio acelerado en su matriz energética. Prueba de ello es que el país pasó de tener apenas 4 minigranjas solares en 2023 a 151 a corte de marzo de 2026, según el registro de XM, operador del mercado eléctrico.
Para contexto, las minigranjas solares son pequeños proyectos de generación fotovoltaica conectados al sistema eléctrico nacional o local. Su tarea no es otra que producir energía cerca de donde se consume.
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El dato evidencia el avance de la generación distribuida, un modelo que en pocos años dejó de ser marginal para convertirse en un componente relevante del sistema eléctrico nacional.