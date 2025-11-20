Comic Con Medellín 2025: invitados internacionales, estrenos y experiencias para fanáticos de la cultura pop

Del 28 al 30 de noviembre la Comic Con abrirá sus puertas nuevamente en el centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor Medellín, punto de encuentro para fans, creadores, empresas y expertos del cómic, el cine, las series, el anime y los videojuegos.
Organizada por Planet Comics y Corferias, la convención se ha posicionado como un punto de encuentro donde la comunidad local y los visitantes compartirán experiencias, descubrirán nuevos talentos y accederán a contenidos exclusivos de las grandes marcas presentes en el evento.
Según la organización, el propósito del evento es crear un escenario que articule la exhibición comercial, la formación creativa y la interacción entre artistas y público.
“Estamos creando un espacio en el que artistas, emprendedores y público puedan encontrarse, intercambiar ideas y celebrar la cultura pop en todas sus diferentes manifestaciones”, explica Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias.
Comic Con Medellín es un espacio inclusivo y diverso donde convergen las culturas pop, geek, la música, la ilustración, el cosplay y las industrias creativas. La convención busca ser un punto de encuentro que impulsa la experiencia del público como las oportunidades comerciales y de networking para marcas y talentos locales e internacionales.