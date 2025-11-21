x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Comisión de Acusaciones de la Cámara abrió “investigación previa” contra Petro por el caso de los pasaportes

EL COLOMBIANO conoció en primicia el auto mediante el cual la Comisión de Investigación y Acusación ordenó abrir investigación previa contra el presidente Gustavo Petro por la denuncia presentada en su contra por el abogado Abelardo de la Espriella.

  • El presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA
    El presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 21 minutos
bookmark

El auto conocido por EL COLOMBIANO en primicia explica que la Comisión de Investigación y Acusación abrió investigación previa por una denuncia en la que Abelardo de la Espriella acusa al presidente Gustavo Petro de haber incurrido en el presunto delito de ‘abuso de función pública en calidad de determinador’, señalándolo de intervenir indebidamente en actuaciones relacionadas con el caso de los pasaportes. La denuncia fue radicada el 8 de julio de 2025 y ampliada el 2 de octubre de este año.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida