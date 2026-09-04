Dígame cuánto gana y le diré cómo cambia su pensión con la nueva reforma pensional

La entrada en vigencia de la reforma pensional, prevista para el 1 de abril de 2027, cambiará la forma en que los trabajadores cotizan para su pensión. El efecto dependerá de factores como el salario y de si la persona está cobijada o no por el régimen de transición. Para quienes queden por fuera de este régimen, la cotización de hasta 2,3 salarios mínimos irá a Colpensiones y el excedente, a una administradora privada autorizada. Además, quienes tengan ingresos superiores a determinados niveles deberán realizar aportes adicionales al Fondo de Solidaridad Pensional. Entérese: “El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección Un análisis económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura estima que, con valores de 2026, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional podría aumentar desde $35.000 mensuales hasta cerca de $437.700, dependiendo del ingreso sobre el que se realicen las cotizaciones. La reforma, que debía comenzar a aplicarse en julio de 2025, fue suspendida por la Corte Constitucional debido a un problema relacionado con su trámite en el Congreso.

¿A dónde irán las cotizaciones?

Hasta 2,3 salarios mínimos a Colpensiones, mientras que el excedente irá a una Accai. El mayor impacto recaería en quienes tengan ingresos altos y estén por fuera del régimen de transición. Para una base de cuatro salarios mínimos, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional subiría de 1% a 1,5%, lo que representa cerca de $35.000 adicionales al mes. Mientras que para 25 salarios mínimos, pasaría de 2% a 3%, representa cerca de $437.700 adicionales mensuales.

¿Qué pasa con los aportes?

Por ahora, todos los trabajadores continúan bajo las reglas actuales. Hasta el 31 de marzo de 2027, los empleados dependientes seguirán aportando 4% de su ingreso base, mientras que el empleador asumirá otro 12%. En el caso de los independientes, la cotización continuará siendo de 16%. Le puede interesar: Estos son cuatro puntos claves de la contrarreforma pensional que presentará el Centro Democrático Por ejemplo, una persona que tiene un ingreso base de $3 millones tendría actualmente un descuento mensual de $120.000 si es empleada. Si cotiza como independiente, el aporte sería de $480.000. Las edades de pensión tampoco cambian: 57 años para mujeres y 62 años para los hombres. Uno de los puntos que deben revisar los afiliados es su historial laboral. La reforma contempla un régimen de transición para mujeres que tengan por lo menos 750 semanas y hombres con 900 semanas cuando comiencen a regir las nuevas disposiciones. Cumplir con ese requisito no significa obtener automáticamente una pensión. La condición determina quiénes podrán conservar las reglas del régimen anterior. “El dato decisivo ya no es la edad: cada persona debe saber cuántas semanas tiene y cuánto le falta para el corte”, explicó Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas