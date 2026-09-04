Dígame cuánto gana y le diré cómo cambia su pensión con la nueva reforma pensional

La entrada en vigencia de la reforma pensional, prevista para el 1 de abril de 2027, cambiará la forma en que los trabajadores cotizan para su pensión. El efecto dependerá de factores como el salario y de si la persona está cobijada o no por el régimen de transición.
Para quienes queden por fuera de este régimen, la cotización de hasta 2,3 salarios mínimos irá a Colpensiones y el excedente, a una administradora privada autorizada. Además, quienes tengan ingresos superiores a determinados niveles deberán realizar aportes adicionales al Fondo de Solidaridad Pensional.
Entérese: “El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección
Un análisis económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura estima que, con valores de 2026, el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional podría aumentar desde $35.000 mensuales hasta cerca de $437.700, dependiendo del ingreso sobre el que se realicen las cotizaciones.
La reforma, que debía comenzar a aplicarse en julio de 2025, fue suspendida por la Corte Constitucional debido a un problema relacionado con su trámite en el Congreso.