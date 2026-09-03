Así ayudan empresas del Valle a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

La respuesta del sector empresarial frente al terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto se ha traducido en donaciones, entrega de insumos y apoyo logístico para atender las necesidades de las comunidades damnificadas. En el Valle del Cauca, empresas han puesto a disposición sus recursos y capacidades para acompañar a familias, equipos de rescate y animales afectados por la emergencia.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo fue el tercero de mayor magnitud registrado en la historia del país. En Cali, cerca de 15.000 familias resultaron damnificadas, según cifras de la Alcaldía.
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Entre las compañías que activaron acciones de ayuda está La Poción, empresa caleña que ha movilizado alimentos y elementos de primera necesidad hacia rescatistas, centros de acopio y municipios afectados. Como parte de esta respuesta, la compañía suministró alimentación a equipos voluntarios que participaron en las labores de emergencia y entregó elementos para apoyar su trabajo, entre ellos cascos y líneas de vida.